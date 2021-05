Audax Italiano se mantiene líder en solitario del fútbol chileno

Vista de los jugadores de Audax Italiano. EFE/Alberto Valdés/Archivo

Santiago de Chile, 9 may (EFE).- Tras igualar sin goles en el último partido de la séptima fecha del fútbol chileno este domingo ante Cobresal, Audax Italiano logró mantenerse solitario en la cima del torneo con La Serena, Católica y O'Higgins pisándole los talones a solo un punto de distancia.

Los itálicos cerraron la jornada con 13 puntos luego de defender la localía en el Estadio El Teniente de Rancagua, frente a un Cobresal que no supo aprovechar su superioridad numérica tras la expulsión de Roberto Cereceda en Audax a los 61 minutos de partido.

El conjunto minero, que venía de imponerse por 2-0 ante Curicó Unido y buscaba escalar en la general, terminó con ocho unidades ubicado en la undécima posición.

O'Higgins, uno de los actuales escoltas que venía mostrándose sólido en lo que va de campeonato, perdió el invicto tras caer por goleada 1-4 ante la Unión Española, resultado que los dejó cuartos con 12 puntos en siete partidos.

Los hispanos, en cambio, levantaron los brazos tras cortar una racha negativa de cinco partidos sin sumar de a tres y con solo una victoria en seis partidos disputados.

Con nuevo entrenador al mando de la banca tras la salida de Jorge Pellicer, la Unión se reencontró con los triunfos y los goles de su figura, Cristián Palacios, escalando hasta la décima posición con ocho puntos.

Otro plantel que retomó el rumbo en esta séptima fecha fue la Universidad Católica, que en duelo de coperos aplastó por 3-0 al Unión La Calera en el Estadio San Carlos de Apoquindo.

Cuestionados por su irregularidad y falta de solidez en Copa Libertadores, los dirigidos por Gustavo Poyet se sacudieron las críticas venciendo primero en el torneo internacional y luego al cuadro cementero, volviendo a la zona alta de la tabla con 12 unidades ubicados en la tercera posición.

Unión La Calera, por su parte, se mostró desconcertado tras ir abajo por 2-0 en el marcador en los primeros 10 minutos de partido, y en adelante la cosas se complicaron para los pupilos de Luca Marcogiuseppe que cerraron la fecha en el sexto lugar de la general con 11 unidades.

Ocupando la segunda posición del torneo con 12 unidades quedó el cuadro de Deportes La Serena, que venció por 1-0 a Ñublense en el Estadio La Portada.

Ñublense, en tanto, cerro la jornada con 10 puntos en el séptimo lugar.

Colo-Colo sumó su segunda derrota consecutiva tras caer por 1-2 ante Palestino en un polémico partido, que terminó con la expulsión del técnico albo Gustavo Quinteros por reclamar una agresión en el área que no fue cobrada por el juez.

El "Cacique" dejó ir la oportunidad de quedar en la cima de tabla y cerró la jornada con 10 puntos en la novena posición.

Con este resultado, los árabes lograron al fin salir del fondo de la tabla y quedaron con siete unidades en la decimotercera posición.

La Universidad de Chile se impuso por 1-2 en su visita ante Deportes Antofagasta con doblete de Joaquín Larrivey, aunque mostrando un juego que dejó más dudas que certezas.

Los "pumas", pese a caer, se mostraron superiores durante la mayor parte del partido ante un replegado conjunto universitario.

Con 11 puntos ubicados en la quinta posición de la general, los pupilos de Rafael Dudamel entraron de nuevo en zona de competencia hacia la parte alta, en tanto Antofagasta quedó en la doceava posición con solo siete unidades.

Uno que no logra levantar cabeza y no suma puntos en seis partidos disputados en el Santiago Wanderers de Valparaíso, que volvió a caer esta vez ante Melipilla por 0-3.