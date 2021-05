Activos de Perú suben tras estrecharse ventaja de izquierdista

Pedro Castillo speaks during a campaign rally in Piura, Peru, on April 27.

(Bloomberg) -- Las acciones y los bonos de Perú registraron su mayor avance en más de cinco meses después de que una encuesta mostrara que el candidato izquierdista favorito en la carrera presidencial del país perdió terreno.

La encuesta publicada el viernes reveló que Pedro Castillo tuvo 41% de las preferencias de los votantes, frente al 36% que atrajo la exdiputada Keiko Fujimori. El sondeo anterior de Datum, del 30 de abril, le daba a Castillo una ventaja de nueve puntos porcentuales sobre Fujimori para la segunda vuelta.

Los bonos en dólares de Perú con vencimiento en 2031 y el índice bursátil de referencia mostraron su mayor alza desde noviembre en medio del optimismo por la disminución de la ventaja de Castillo. El costo de asegurar la deuda del país contra un default durante los próximos cinco años registró su mayor caída en casi dos meses, mientras que la deuda local a 10 años anotó su aumento más importante en un año.

Los inversionistas se habían preocupado por la amplia ventaja de Castillo, lo que provocó una liquidación en los activos peruanos. El exmaestro de escuela ha propuesto reescribir la Constitución, ejercer un mayor control estatal sobre “industrias estratégicas” y redistribuir la riqueza. Desde que ganó la primera vuelta de las elecciones el mes pasado, ha tratado de distanciarse de la política marxista de su partido.

La encuesta también mostró que 12% de los votantes aún está indeciso, mientras que 11% planea votar en blanco o nulo.

Fujimori, hija del encarcelado expresidente Alberto Fujimori y que, al igual que su padre, enfrenta acusaciones de corrupción, se ha presentado como una candidata favorable a los negocios que defenderá la Constitución.

La encuesta del viernes reveló que Castillo obtuvo una ventaja en todas las regiones de Perú, excepto en la capital, con lo que queda en evidencia la brecha entre los sectores rurales y urbanos del país.

Es posible que el mercado esté sobrevalorando la posibilidad de que Castillo gane, escribieron el miércoles en una nota estrategas de Morgan Stanley, incluidos Andrés Jaime y Simon Waever. Ahora recomiendan comprar deuda local y en moneda dura de Perú, una mejora frente a la postura neutral que habían mantenido previamente durante el proceso electoral.

Sin embargo, hasta el jueves, los bonos en dólares del Gobierno de Perú seguían siendo los de peor desempeño en el mundo en desarrollo en lo que va del año, después de los de Belice y Argentina.

Datum indicó que la encuesta a 1.203 personas tiene un margen de error de más o menos 2,8%.

