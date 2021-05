Cultura.- Los Simpson celebran el Día de Star Wars con un corto en Disney+: El despertar de la siesta

20/09/2017 Disney+ celebra el Día de Star Wars con un crossover con Los Simpson CULTURA DISNEY+



El 4 de mayo es el Día de Star Wars y Disney+ lo celebra por todo lo alto. Además de lanzar Star Wars: La remesa mala, Star Wars: Un paseo espacial, Star Wars Biomas y Star Wars Fan Art Takeover, la plataforma ha sorprendido con El despertar de la siesta, un cortometraje animado en el que La guerra de las galaxias se une a Los Simpson.



The Force Awakens From Its Nap es el título original del corto, protagonizado por Maggie Simpson. "Como un regalo especial para los fans, Disney+ lanzará El despertar de la siesta con Maggie Simpson, un nuevo cortometraje que trae personajes de la galaxia a la ciudad ficticia de Springfield. El nuevo corto es el primero de varios de Los Simpson que Disney+ lanzará a lo largo del año en homenaje a las marcas y títulos más importantes del servicio", anunció la compañía en un comunicado.



Tal como muestra el cartel, la benjamina de Los Simpson se encontrará con BB-8, androide que los fans conocieron en 2015 en Star Wars: El Despertar de la Fuerza. Además, el productor ejecutivo Al Jean adelantó a Variety que también habrá una aparición de Darth Maul Baby. Se mencionará a Baby Yoda, aunque no aparecerá en el corto. "Creo que no quieren que Baby Yoda esté sobreexpuesto, lo cual es comprensible. Así que hay una pequeña referencia a él", contó Jean.



Este es el tercer corto protagonizado por Maggie, que debutó en El día más largo de Maggie en 2012 durante las proyecciones de Ice Age 4: La formación de los continentes. Su segundo corto, titulado Maggie Simpson: Jugando con el destino, se estrenó en 2020 con Onward. Este corto homenaje a Star Wars se estrenará solamente en Disney+ y no pasará por las salas de cine.



El despertar de la siesta está disponible en Disney+ desde el 4 de mayo.