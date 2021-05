Victoria y Cristina, las gemelas de Julio Igleisas y Miranda Rijinsburger cumplen 20 años

30/04/2021 VICTORIA Y CRISTINA IGLESIAS EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD EUROPA PRESS REPORTAJES



MADRID, 1 (CHANCE)



El 1 de mayo del 2019 se despixelábamos las caras de Victoria y Cristina Iglesias, las hijas gemelas de Julio Iglesias y Miranda Rijnsburger. Sin duda, son de las mujeres más mediáticas del panorama internacional y con su mayoría de edad muchas fueron las agencias de modelos que se pusieron en contacto con ellas.



Nacieron en 2001, fruto de la relación entre el cantante y Miran Rijnsburger, crecieron en Miami y Punta Cana con sus hermanos pequeños, pero adoran España y en verano suelen venir a disfrutar de las playas y del clima tan espectacular que tenemos en el Mediterráneo.



Hace unas semanas conocíamos la gran noticia de que las dos gemelas no sólo se dedicarán al mundo de la moda, sino que su primera aventura empresarial dará comienzo en los próximos días de la mano de 'My Tribeü', una firma de productos vitamínicos y complementos alimenticios naturales para mujeres.



Una compañía creada por Cristina y Victoria Iglesias donde reflejan su gusto por la vida saludable, donde el protagonista está en una alimentación ecológica y el deporte al aire libre. Dos mujeres que tienen devoción por la tranquilidad y por eso en estos meses han estado entre Miami y Punta Cana, donde actualmente vive su padre.



De esta manera, Cristina y Victoria cumplen hoy 20 años habiendo conseguido lo que muy pocas y es que tener en la sombra, o no tan en la sombra, el apellido Iglesias les abre muchas puertas, aunque cabe decir que desde muy adolescentes ambas empezaron a luchar por sus sueños.