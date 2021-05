La oposición venezolana rechaza las agresiones sexuales tras denuncias en redes

"Condenamos de forma categórica cualquier forma de agresión, abuso o violencia sexual, estas conductas no pueden ser toleradas ni normalizadas bajo ningún pretexto", dijo en un comunicado la oposición liderada por Juan Guaidó (al centro en la imagen). EFE/Rayner Peña/Archivo

Caracas, 30 abr (EFE).- La oposición venezolana rechazó este viernes cualquier tipo de "agresión, abuso o violencia sexual", luego de las decenas de denuncias de este tipo expresadas públicamente en redes sociales por personas y usuarias anónimas que aseguran haber sido víctimas de estos delitos.

"Condenamos de forma categórica cualquier forma de agresión, abuso o violencia sexual, estas conductas no pueden ser toleradas ni normalizadas bajo ningún pretexto", dijo en un comunicado la oposición liderada por Juan Guaidó.

En el texto expresan su apoyo a las víctimas y señalan que las "denuncias son un mensaje claro sobre los problemas" que enfrenta el país como sociedad.

"Ante esto, resulta fundamental educar y generar conciencia sobre el alcance y la gravedad de este tipo de delitos, que posee diversas formas y modos de accionar, algunas de las cuales pueden llegar a ser vistas con menor severidad y se normalizan, esto debe detenerse, debemos identificar estas agresiones y condenarlas a fin de erradicar tales conductas", continuó el comunicado.

La oposición señaló que la "difícil" situación que atraviesa Venezuela también supone una "terrible" realidad para las víctimas de este tipo de hechos, debido a que "no han tenido el apoyo del sistema".

"No existen mecanismos de monitoreo (vigilancia) y acompañamiento a las víctimas y no existen instituciones a las que acudir en busca de protección. Hoy se han visto forzados a recurrir a las redes sociales por cuanto el sistema les ha fallado", agregó.

El pasado fin de semana, empezaron a publicarse en redes sociales varias denuncias contra el cantante Alejandro Sojo, vocalista de la banda de rock venezolano Los Colores, a quien se le acusa de haber tenido relaciones con menores siendo él mayor de edad.

A estas, siguió una ola de denuncias contra otros miembros de bandas musicales, como Tony Maestracci de Tomates Fritos, a quien se le acusó de abuso sexual.

Poco después, comenzaron a salir más denuncias contra distintas personales del gremio artístico y cultural, y la situación llevó a que la Fiscalía anunciara el inicio de investigaciones contra varios de los señalados en redes sociales, entre ellos Sojo, Maestracci o los directores de teatro Juan Carlos Ogando y José Pepé Arceo.

También se anunció una investigación contra el escritor venezolano Willy McKey, quien se suicidó, tras denuncias de abuso sexual.