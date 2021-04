74-61. El Zenit desnuda al Barça

EFE/EPA/ANATOLY MALTSEV

Moscú, 30 abr (EFE).- El Barça tendrá que sudar para meterse en la 'Final Four' de la Euroliga. El Zenit le dio este viernes un auténtico repaso (74-61), tanto en defensa como en ataque, e igualó la serie al mejor de cinco partidos (2-2).

El equipo de Xavi Pascual no se rinde. Pangos dio una auténtica lección de baloncesto en la segunda parte con 18 puntos. Además, los rusos dominaron el rebote pese a su clara inferioridad física.

Sólo Calathes, con 19 puntos, dio la talla. Davies estuvo desaparecido en combate, al igual que Mirotic, que sigue sin salir del bache.

Los rusos no sólo ganaron, sino que metieron el miedo en el cuerpo al teórico favorito, que tendrá que mejorar mucho, especialmente en ataque, si quiere derrotar al Zenit el próximo martes en el Palau y meterse en su primera 'Final a Cuatro' desde 2014.

El Barça quería cerrar la eliminatoria en tierras rusas. Para ello, Sarunas Jasikevicius repitió el cinco inicial que logró la victoria el miércoles con Davies como piedra angular.

Xavi Pascual sorprendió al otorgar la titularidad al veterano Vitali Fridzon, de 35 años. La idea de jugar con dos pequeños le funcionó.

Salieron sin complejos los rusos (13-4). Hollins y Poythress se mostraron muy activos desde el salto inicial.

Sólo Higgins imponía algo de resistencia. La asfixiante defensa local ahogó en los primeros minutos a Davies. Mirotic seguía sin ver aro.

El técnico azulgrana tuvo que pedir tiempo muerto, ya que a falta de tres minutos el Zenit mandaba con diez puntos de ventaja.

Poythress, que sólo falló un tiro para un total de 9 puntos, envió a un frustrado Davies al banquillo.

El primer cuarto terminó con un Barça muy desdibujado.(25-13)

A la cancha saltó Pau Gasol. Los visitantes no acertaban desde el triple, una de sus principales bazas.

Una canasta en los primeros cinco minutos del segundo cuarto. Jasikevicius se desgañitaba en la banda.

Mirotic frenó la sangría desde el triple. Kuric también sumaba con dos canastas en dos intentos.

Pangos seguía sin ser decisivo -4 puntos-, pero el Barça no lograba acercarse en el marcador. Davies volvió después de varios minutos en el banquillo, pero no logró imponer su ley.

Dos triples de nueve intentos en los primeros 20 minutos. Además, el Zenit dominaba el rebote. Los jugadores del Barça tenían mucho de qué hablar en el descanso. (36-26).

Hollins estrenaba el tercer cuarto desde la línea de tres. Pangos también anotaba. Tres canastas seguidas como la bomba Navarro. El Zenit lograba su mayor ventaja (44-28)

El Barça estaba fuera del partido. Jasikevicius no tenía respuesta para la telaraña tendida por Pascual.

Calathes era el único que no parecía superado por la presión. En el ecuador del tercer cuarto ya sumaba 12 puntos por 11 del base canadiense del Zenit.

Algo había que hacer. Oriola sustituyó a un frustrado Davies. Bolmaro también tuvo minutos y respondió con personalidad. Pero Smits no podía con los interiores locales, especialmente con Black.

Una jugada demostró la superioridad manifiesta del Zenit. Falló el triple Baron, cogió el rebote el equipo local y Pangos no falló desde la línea de tres puntos (53-36).

El base hacía lo que quería con la defensa catalana. Bolmaro tampoco pudo frenarle. Los rusos ganaban por 18.

Quedaba el último cuarto, pero la cara del banquillo del Barça era un poema.

La afición local, que llenaba el pabellón, ya no sólo soñaba con la victoria, sino con la machada en el Palau.

Los rusos intentaron alargas las posesiones lo más que pudieron. Calathes parecía decidido a algo más que maquillar el marcador. Le secundó Smits. El Barça se acercó a doce, pero Pangos no estaba dispuesto a entregar la cuchara. El antiguo jugador del conjunto catalán puso la puntilla al partido ante el mismísimo Oriola.

El Barça salvó el honor en los últimos minutos, pero el Zenit empató la serie a lo grande (74-61). Ambos equipos se verán las caras el martes en el Palau.

- Ficha técnica:

74 – Zenit (25+11+22+16): Pangos (22), Fridzon (-), Hollins (11), Thomas (4), Black (11) -cinco inicial- Rivers (7), Poythress (12), Baron (7), Khvostov (-), Zakharov (-) y Zubkov (-).

61 – Barcelona (13+13+12+23): Calathes (19), Higgins (13), Abrines (-), Mirotic (7), Davies (1) -cinco inicial-, Oriola (1), Bolmaro (4), Martínez (-), Hanga (2), Smits (6), Gasol (-) y Kuric (8).

Árbitros: Sasa Pukl. Fernando Rocha. Mehdi Difallah. Sin eliminados.

Incidencias: cuarto partido de la serie de cuartos de final de la Euroliga disputado en el Sibur Arena de San Petersburgo ante unos 4.600 espectadores.

Ignacio Ortega