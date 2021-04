Líderes religiosos de EEUU denuncian restricciones al voto

Por DAVID CRARY, JONATHAN J. COOPER y EMILY LESHNER (AP) — En Arizona y Texas, líderes religiosos se han reunido frente a los capitolios estatales para denunciar lo que consideran medidas de supresión del voto dirigidas contra los votantes negros e hispanos.

En Georgia, los líderes religiosos han pedido a los ejecutivos de las empresas que condenen las leyes que restringen el acceso al voto o de lo contrario se enfrentarán a un boicot.

En Florida, Michigan, Missouri, Ohio y otros lugares se han emprendido iniciativas similares, pues muchos líderes religiosos perciben una amenaza al derecho al voto que justifica su intervención en un asunto político volátil.

“Como cristianos, es parte de nuestra tradición participar en la vida pública”, dijo el reverendo Eric Ledermann, pastor de la Iglesia Presbiteriana de la Universidad de Arizona en Tempe, al término de una manifestación ante la Cámara de Representantes estatal.

“Hay gente que dice ‘no hagamos política en la iglesia’, pero Jesús hizo mucha política”, dijo Ledermann. “Estaba comprometido con la forma en que estaba siendo formada su cultura y su comunidad, y quién estaba siendo dejado fuera del proceso de toma de decisiones”.

Georgia ha promulgado leyes con diversas disposiciones restrictivas del voto. Más de 350 proyectos de ley sobre el voto se están estudiando ahora en decenas de otros estados, según el Centro Brennan para la Justicia, un centro de estudio de políticas públicas. Entre las propuestas se encuentran el endurecimiento de los requisitos de identificación de los votantes, la reducción del número de urnas y la limitación del voto anticipado.

El obispo de la iglesia Episcopal Metodista Africana (AME) Reginald Jackson, quien supervisa las iglesias de la AME en Georgia, ha estado exhortando a los líderes corporativos a hacer más para combatir las restricciones al voto. Hasta ahora, no está satisfecho con la respuesta, y dice que podría pedir un boicot contra algunas empresas.

En numerosos estados, el activismo por el derecho al voto está siendo liderado por coaliciones multiconfesionales que incluyen grupos cristianos, judíos y musulmanes. Esto es lo que dicen algunos de los líderes religiosos:

___

La reverenda Cassandra Gould, directora ejecutiva de Missouri Faith Voices, para quien el tema es “muy personal”:

“Soy de Alabama, un pequeño pueblo llamado Demopolis. Está a 47 millas al oeste de Selma, donde mi madre luchó por los derechos, fue a la cárcel el Domingo Sangriento (en 1965)... Así que esas son las historias con las que crecí. Nunca imaginé que seguiría luchando la misma pelea”.

“Hay un manual para suprimir los votos, para reducir el electorado. Y creemos fundamentalmente, como un principio de fe, que debe ampliarse para que la gente esté incluida, no excluida”.

___

El reverendo Warren H. Stewart Sr., pastor principal de la Primera Iglesia Bautista Institucional en Phoenix y presidente de la Coalición del Clero Cristiano Afroestadounidense de Arizona:

“Si lees la Biblia, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, se habla de justicia, de estar del lado de los oprimidos, los huérfanos y los pobres. Todo este asunto de supresión de votantes se trata de luchar contra quienes oprimen a las personas no blancas, a los pobres, a las personas que luchan por triunfar en la vida. Así que es una cuestión de fe tanto como una cuestión de justicia. Estos asuntos no están desconectados entre sí”.

“La reacción del Partido Republicano, ante la mayor cantidad de personas que hayan votado en la historia de Estados Unidos, es ‘vamos a perder en el futuro’. Así que es muy obvio que no se trata de responsabilidad ni de ética, se trata de política, y eso es injusto y por eso estamos aquí”.

___

El reverendo Frederick Haynes III, pastor de la Iglesia Bautista Friendship-West en Dallas:

“Tenemos a los que están en la cúpula del poder, en el gobierno de Texas, que tienen en su ADN ideológico la misma mentalidad de esos amos de esclavos que negaron que la gente negra es humana. La misma mentalidad de aquellos individuos que defendieron la segregación de Jim y Jane Crow.... (Greg) Abbot y sus compinches republicanos han decidido vestir a Jim y Jane Crow con un esmoquin de lo que ellos llaman integridad del votante, pero siguen siendo Jim y Jane Crow... Simplemente están tratando de crear un problema para los votantes que no quieren que voten”.

___

El reverendo Edwin Robinson, organizador de Dallas Black Clergy:

“No importa de qué lado del espectro político se encuentre: cualquier intento de obstaculizar la votación es un intento de quitarnos nuestra mayor libertad... Deberíamos hacer todo lo posible para proteger nuestras mayores libertades y abrir caminos para nuestros ciudadanos, para que voten con entusiasmo y sin miedo ni intimidación”.

___

El rabino David Segal, organizador en Texas del Religious Action Center for Judaism Reform (Centro de Acción Religiosa para la Reforma del Judaísmo):

“La fuerte reacción violenta contra la aprobación de la legislación de Georgia en realidad nos está ayudando en Texas, porque podemos señalar eso y aprovechar el enojo contra esas leyes para tratar de detenerlas aquí... Las personas de fe defienden la inclusión y el respeto, defienden la aceptación y un tipo diferente de justicia”.

___

El periodista de The Associated Press Jeff Amy en Atlanta contribuyó para este despacho

___

Para su cobertura religiosa, The Associated Press recibe apoyo de la organización Lilly Endowment through The Conversation U.S. La AP es la única responsable de este contenido