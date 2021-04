Besar en tiempos de Covid: el 66% de los españoles reconoce que ahora es más exigente a la hora de dar un beso

11/12/1945 En el Día Internacional del Beso analizamos cómo ha cambiado este gesto tan natural con la pandemia EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD HULTON ARCHIVE



MADRID, 13 (CHANCE)



"Por un beso... yo no sé qué te diera por un beso". Esta popular frase de Gustavo Adolfo Bécquer ha sido una de las más recordadas en estos tiempos de pandemia, en los que expresar cariño a través de este gesto tan natural en cualquiera de nosotros se ha visto limitado. Tanto así, que hemos cambiado nuestra perspectiva en cuanto a quién debemos besar y a quién no: el 66% de los españoles confiesa que tras el COVID es mucho más exigente a la hora de elegir a quien dar un beso, según confirma un estudio de la app AdoptaUnTío.



En el Día Internacional del Beso, que se celebra cada 13 de abril, recordamos esta costumbre intrínseca en la vida de los españoles y que hoy en día, ante este nuevo contexto, se ha visto transformada, pero nunca olvidada, de hecho, cada vez la valoramos y añoramos más. De acuerdo al estudio, el 67% afirma que ahora disfruta más los besos que antes de la pandemia y un 71% asegura que echa mucho de menos saludar con dos besos a la gente mientras que apenas un 29% reconoce que no le queda otra opción que hacerlo con el codo. Y es que ya lo dijo Sabina: "Lo malo de los besos es que crean adicción".



Todos estos distanciamientos que hemos tenido que introducir para cuidar nuestra salud no ha hecho, sin embargo, que cambie nuestra actitud a la hora de lanzarnos cuando alguien nos gusta de verdad. Es cierto que somos menos directos que antes, pero el 56% asegura que cuando comienzan a moverse las mariposas en el estómago no siente ningún reparo y se lanza a besar, tal y como lo hacía antes. Es más, el 88% confiesa que se lanzaría a robarle un beso a la persona que le gusta en una cita.



El primer y el último beso, los más recordados



Una de las experiencias más inolvidables en la vida de una persona es, sin duda, su primer beso de amor. El 85% de los españoles asegura que tiene plasmada en su memoria este momento de su vida y que nunca olvida por más de que pasen los años. Y lo mismo sucede con el último beso que han dado: el 86% afirma que lo recuerda perfectamente.



¿Quién debe llevar la iniciativa del primer beso en una pareja?



Los españoles lo tienen claro: cualquiera de las dos personas implicadas, sea hombre o mujer. Aquí lo que importa es que se produzca ese momento mágico. No obstante, no todos son tan osados de lanzarse a besar en la primera cita. El 57% afirma que antes del COVID, solía besar en ese encuentro, sin embargo, hay un 43% que piensa que es un poco prematuro y prefiere prolongar la emoción hasta otro momento.



Los españoles también se muestran un poco divididos con el hecho de si están dispuestos a besar a alguien sin saber su nombre, dejándose llevar por el calor de las circunstancias. El 48% asume el mea culpa y asegura que lo ha hecho en alguna ocasión, mientras que más de la mitad (52%) afirma que no lo ha hecho nunca* de momento.