Lacalle Pou felicita a Lasso por su victoria en las elecciones de Ecuador

El presidente de Uruguay Luis Lacalle Pou. EFE/ Raúl Martínez/Archivo

Montevideo, 12 abr (EFE).- El presidente de Uruguay, Luis Lacalle Pou, felicitó este domingo al centroderechista Guillermo Lasso luego de su victoria en las elecciones presidenciales de Ecuador.

"Acabo de hablar con @LassoGuillermo para felicitarlo por su triunfo y para ponernos a trabajar en conjunto en los temas que tengamos en común nuestros países", escribió el mandatario uruguayo en su cuenta de Twitter.

Lasso se declaró vencedor de la segunda y definitiva vuelta electoral celebrada este domingo, cuando el escrutinio de un 96,94 % de los votos le concedía una diferencia de 5,04 puntos porcentuales sobre su rival correísta, Andrés Arauz.

"Este es un día histórico, un día en que todos los ecuatorianos han decidido su futuro, han expresado con su voto la necesidad de cambio y el deseo de mejores días para todos", dijo ante sus simpatizantes reunidos en Guayaquil.

Según el escrutinio, el candidato conservador obtiene 52,55 % de los votos hábiles, y Arauz, 47,45 %, una diferencia que se ha ido reduciendo conforme avanzaba el recuento de votos en las provincias de Manabí y Esmeraldas, bastiones del correísmo.

Hasta el momento, de 39.985 actas se han escrutado 38.523, de las cuales 1.717 (4,29 %) presentan algún tipo de incidencias y deberán ser recontadas, de acuerdo con el portal del CNE, que empezó a arrojar datos preliminares a una hora del cierre de los comicios.

Con ese porcentaje escrutado, los votos nulos llegan a 1.642.482 (16,23%), un éxito moral para el ex candidato presidencial indígena Yaku Pérez, y los blancos suman 162.277 (1,6%).

La victoria de Lasso parece garantizada a estas alturas, dado que los votos que faltan por contar -los del extranjero y pequeños porcentajes en algunas provincias, además de las actas con incidencias- no parecen ser suficientes para darle un vuelco al resultado.

La diferencia de votos entre ambos candidatos es de unos 420.000, una suma que todo apunta a que no será superada a estas alturas, si bien el recuento sigue abierto.

En cualquier caso, los seguidores de Lasso han salido a festejar frente a la sede del Consejo Nacional Electoral (CNE) en Quito, y también en los cantones de la provincia de Guayas donde acumula una parte de su fuerza política.