Trump insiste en el "fraude electoral" y arremete contra el líder republicano

En la imagen, el expresidente de Estados Unidos Donald Trump. EFE/Cristobal Herrera-Ulashkevich/Archivo

Miami, 11 abr (EFE).- El expresidente Donald Trump atacó nuevamente al líder de la minoría republicana del Senado, Mitch McConnell, durante un evento privado de recaudación de fondos en Florida (EE.UU.), donde el exmandatario reiteró sus infundadas afirmaciones de fraude electoral, según medios nacionales.

Trump volvió a llamar a McConnell "un frío perdedor" el sábado por la noche ante un grupo de donantes y seguidores que asistieron al retiro de primavera del Comité Nacional Republicano (RNC, por sus siglas en inglés) en un hotel en Palm Beach.

En un discurso previamente escrito,Trump no atacó a ningún político republicano de los que le han dado la espalda luego del asalto al Capitolio en enero pasado, pero, según recoge este domingo el matutino USA Today, citando fuentes anónimas presentes en la reunión, el expresidente "se salió del guión" para atacar a McConnell.

McConnell acusó en enero pasado a Trump de provocar el asalto violento al Congreso por parte de sus seguidores el día 6 de ese mes, lo que causó cinco muertos.

En su discurso de anoche, Trump también reiteró sus infundadas afirmaciones de fraude electoral en las elecciones de 2020, acusaciones que han sido rechazadas por jueces, funcionarios electorales y algunos líderes republicanos como McConnell.

Kevin McCarthy, el líder republicano de la Cámara de Representantes, fue el organizador del evento de recaudación de fondos que tuvo lugar en el complejo turístico Four Seasons, cerca del club privado Mar-a-Lago, donde Trump fijó su residencia luego de perder las elecciones de noviembre pasado.

El programa del sábado en el retiro incluyó un evento llamado "Panel de Unidad del Partido", uno de los desafíos que enfrentan los republicanos en este ciclo electoral.

El panel de unidad del sábado contó con la presidenta del RNC, Ronna McDaniel; el representante Tom Emmer, republicano por Minnesota, y el senador Rick Scott, republicano por Florida, quien encabeza el Comité del Senado Nacional Republicano.

Trump, quien ha dicho que es demasiado pronto para decidir si volverá a postularse en 2024, instó a los donantes más ricos del partido que deberían seguir su agenda en futuras elecciones.

"Nuestra plataforma American First (los estadounidense primero) llevará al Partido Republicano de regreso al poder", afirmó Trump en su discurso citado por el rotativo.

En febrero pasado, el ex presidente también pronunció un discurso en la Conferencia de Acción Política Conservadora, donde fue aclamado como "un héroe que regresa".

Entonces, Trump dijo que su "viaje", que comenzó durante su primera carrera presidencial, está "lejos de haber terminado".

Los miembros del Partido Republicano tienen esperanzas sobre las elecciones al Congreso del próximo año porque los demócratas tienen mayoría estrecha tanto en la Cámara como en el Senado.

Por su parte, el Comité Nacional Demócrata (DNC) patrocinó paralelamente una valla publicitaria móvil en un camión que viajaba entre Four Seasons y Mar-a-Lago, donde hubo una cena de colofón.

La valla promovía los esfuerzos de la administración Biden para poner fin a la pandemia de covid-19.

"No gracias a los republicanos", decía un lado de la valla publicitaria.

El portavoz del DNC, Ammar Moussa, describió a los donantes y políticos republicanos como "mini-Trump".