Kiko Rivera, con el corazón divivido entre Omar Sánchez y Alejandro Albalá como sus ganadores de 'Supervivientes'

Disfrutando de una tranquilidad que hacía años que no vivía, y viendo como los protagonistas de la actualidad rosa han dejado de ser él y su madre, Isabel Pantoja, para ser Rocío Carrasco y Antonio David Flores, Kiko Rivera se encuentra de un excelente buen humor mientras continúa centrado en su carrera musical.



Dejando de lado los portazos, los siencios y las malas caras de hace tan sólo unas semanas, Kiko llega a su casa y se muestra simpático, sonriente y amable con los reporteros, y, preguntado por el audio que se ha filtrado de la veradera voz de Omar Montes cantando sin autotune - si es que se puede llamar así a la sucesión de gallitos y desafines del ex de su hermana Isa - el Dj asegura entre risas que "bastante tengo con mis problemas como para meterme en los de los otros".



Sin dudarlo, Kiko desvela además quiénes son sus favoritos para la nueva edición de 'Supervivientes' que acaba de comenzar y, como ya ha dejado claro en redes sociales, apoya incondicionalmente al novio de Anabel, Omar Sánchez: "Maravilloso, el ganador". Sin embargo, con el corazón divivido, no puede evitar confesar que tambien "tengo a mi Alejandro Albalá que me cae muy bien, pero la familia es la familia", dejando claro su lealtad hacia su prima a pesar de que la relación con su prima no atraviesa por su mejor momento. "Y Tom también", ha añadido a última hora, saliendo de casa solo para mostrar su apoyo por Tom Brusse, con el que se lleva muy bien.