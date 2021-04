El ‘Loop’ de Musk en Las Vegas es como un parque de atracciones

The Boring Co. Convention Center Loop in Las Vegas, Nevada. Photographer: Bridget Bennett/Bloomberg

(Bloomberg) -- Nate Calabrese por poco se saltaba el anuncio de “Se busca conductor“ en el sitio web de búsqueda de empleo Indeed.com porque ofrecía muy pocos detalles. Resultó que la publicación era para Boring Co., el negocio de túneles propiedad de Elon Musk. Así es como Calabrese, de 27 años, terminó conduciendo a la gente por debajo del centro de convenciones de Las Vegas el viernes en una de las primeras miradas públicas al llamado “Loop” que Musk ha construido allí.

El primer gran proyecto comercial de la compañía estaba programado para ser presentado en el deslumbrante Consumer Electronics Show anual de Las Vegas en enero, pero la pandemia covid-19 se interpuso en el camino. Ahora, está listo para su primer gran despliegue en el evento World of Concrete del 8 al 10 de junio, dijeron el viernes funcionarios de turismo de la ciudad.

El recorrido por el Loop en sí es corto, coincidiendo con los túneles: aproximadamente 0,6 kilómetros de largo para cada una de las cuatro secciones, lo que hace un total de 2,7 kilómetros de túnel. Pero la brevedad se compensa con diversión, y con miles de luces de colores pulsantes que ha hecho que el personal apode a la elegante pista “El camino del Arcoíris”.

Compuesto por una flota de Tesla modificados que circulan, como su nombre lo indica, entre tres paradas, el sistema puede transportar pasajeros a una velocidad de hasta 65 kilómetros por hora. La idea es mover a la gente alrededor de los diferentes espectáculos que antes del covid atraían habitualmente a decenas de miles de personas, en un espacio extenso que comprende cuatro salas de exhibición diferentes. El costo será gratuito para los asistentes a la conferencia, según la Autoridad de Visitantes y Convenciones de Las Vegas.

Los pasajeros que aborden en las paradas de la estación Sur o Oeste esperarán afuera por sus Teslas y entrarán en túneles que descienden a través de entradas alineadas con rocas pintadas de gris, al estilo de un parque de diversiones.

Para los pasajeros que aborden en la parada de la estación central, descenderán 12 metros a través de una escalera mecánica hasta un gran pasillo abierto con espacio para que los Teslas se detengan y los pasajeros puedan entrar o salir. Cada automóvil tiene capacidad para tres personas en este momento debido a las restricciones pandemias, pero podrían transportar hasta cinco.

Todos los conductores tuvieron que aprobar un conjunto de pruebas, incluido un examen de manejo, dijo Calabrese. El grupo tuvo que recibir entrenamiento para una serie de escenarios de emergencia, incluidas amenazas de bomba, tiroteos y colapso del túnel.

El Vegas Loop fue aprobado en mayo de 2019 y construido a un costo de US$52.5 millones, pagado por la Asociación de Visitantes y Convenciones de Las Vegas. La mayor parte de los fondos provino de impuestos hoteleros. Boring también ha dicho que le gustaría construir un Loop al Dodger Stadium en Los Ángeles desde una parada de metro cercana. Ese proyecto potencial aún está en revisión. Su único proyecto existente es un túnel de prueba en Hawthorne, California, que se terminó en 2018.

El Loop del Centro de Convenciones de Las Vegas podría algún día aprovechar una red más amplia concebida para conectar más partes de la ciudad, incluido el Strip, y potencialmente, hasta el aeropuerto. Esos planes se encuentran en la etapa de aprobación de permisos y uso de la tierra, según un portavoz del condado de Clark, Nevada, donde se construiría gran parte de la ruta.

Hasta ahora, a Calabrese le gusta mucho el trabajo, y por US$17 la hora más beneficios, dijo que le está yendo mucho mejor financieramente en comparación con su antigua vida como taxista de Las Vegas. Sin embargo, eventualmente, necesitará encontrar un nuevo trabajo. El director ejecutivo de la Autoridad de Visitantes y Convenciones de Las Vegas, Steve Hill, dijo el viernes que una vez que los autos se certifiquen para el transporte sin conductor y los pasajeros se sientan cómodos con la idea, buscarán que los autos sean autónomos.

Nota Original:Musk's Las Vegas Tunnel is Like a Tesla Amusement Park Ride

For more articles like this, please visit us at bloomberg.com

©2021 Bloomberg L.P.