El esperado show de la japonesa Kusama en Nueva York abre con un año de retraso

Fotografía cedida por Ota Fine Arts donde aparece la japonesa Yayoi Kusama mientras posa frente a su obra "Pumpkin" (Calabaza) que formará parte de la muestra "KUSAMA: Cosmic Nature" que estará instalada por las más de 100 hectáreas del Jardín Botánico de Nueva York (EE.UU.). EFE/Ota Fine Arts

Nueva York, 8 abr (EFE).- El esperado show de la japonesa Yayoi Kusama en el Jardín Botánico de Nueva York, que explora en profundidad la fascinación de la artista con la naturaleza, abrirá por fin sus puertas este sábado después de un año de retraso por la pandemia del coronavirus.

La muestra, "KUSAMA: Cosmic Nature", estará instalada por las más de 100 hectáreas del Jardín Botánico de Nueva York e incluye cuatro nuevas experiencias diseñadas por la popular artista nipona, de 92 años, que debutan en este espacio verde de El Bronx.

Con la exhibición, el Botánico neoyorquino quiere mostrar la fascinación que ha sentido durante sus 92 años de vida por la naturaleza y la infinidad de formas en las que la ha manifestado.

"La naturaleza no es solo su fuente central de inspiración, sino que es una parte integral de los efectos viscerales del idioma artístico de Kusama, en la que el crecimiento orgánico y la proliferación de vida están siempre presentes", explica en un comunicado la comisaria de la muestra, Mika Yoshitake.

"Cosmic Nature", que podrá verse hasta el 31 de octubre, incluye piezas que recorren la prolífica carrera profesional de Kusama, entre ellas múltiples instalaciones al aire libre, como monumentales esculturas que transforman el paisaje de los jardines del botánico.

Sus icónicas calabazas repletas de lunares también estarán presentes en El Bronx, así como coloridos cuadros de flores, que se ven complementadas por nuevas obras que aparecen en público por primera vez.

Entre ellas, "Flower Obsession" (2017/2021), un invernadero repleto de flores; "Dancing Pumpkin" (2020), una gran escultura en amarillo y negro de una calabaza con largas patas que parecen estar en movimiento, y "I Want to Fly to the Universe", otra escultura de grandes dimensiones, de 4 metros de alto y de forma orgánica.

Además, se podrá ver una nueva pieza de espejos de Kusama, uno de los formatos más populares de la artista, con el "Infinity Mirrored Room - Illusion Inside the Heart" (2020), un cubo que refleja toda la flora de la que está rodeado.

La exposición irá cambiando con las distintas estaciones del año, puesto que estará rodeada de tulipanes o lirios en primavera, dalias o girasoles en verano y calabazas en otoño.