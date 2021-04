Ruanda.- La Fiscalía de Ruanda presenta nuevos cargos por terrorismo contra el héroe de 'Hotel Ruanda'

18/09/2020 Paul Rusesabagina POLITICA AFRICA RUANDA INTERNACIONAL NICOLAS MAETERLINCK / ZUMA PRESS / CONTACTOPHOTO



MADRID, 2 (EUROPA PRESS)



La Fiscalía de Ruanda ha presentado nuevos cargos por terrorismo contra Paul Rusesabagina, mundialmente conocido como el héroe cuya historia se narra en la película 'Hotel Ruanda', quien ha dejado de acudir a las vistas argumentando que no espera que el proceso vaya a hacer justicia.



La Fiscalía ha indicado que Rusesabagina hace ahora frente a cargos por financiación del terrorismo, asesinato como acto de terrorismo, secuestro como acto de terrorismo y robo armado como acto de terrorismo, lo que eleva a nueve los cargos por los que ha sido imputado hasta la fecha.



Asimismo, ha resaltado que Rusesabagina era plenamente consciente de los ataques ejecutados por el Frente de Liberación Nacional (FLN), brazo armado del Movimiento Ruandés para el Cambio Democrático (MRDC), del que era presidente, según ha informado el diario ruandés 'The New Times'.



La fiscal Claudine Dushimimana ha desvelado que las investigaciones realizadas por la Policía de Bélgica muestran que Rusesabagina estaba en contacto con Antoine Hakizimana, alias 'Jeva' --comandante del FLN en República Democrática del Congo (RDC)-- entre 2018 y 2019, cuando el FLN perpetró varios ataques que dejaron nueve muertos.



Así, ha manifestado que en las conversaciones mantenidos entre ambos 'Jeva' habló a Rusesabagina sobre las operaciones del FLN y le pidió fondos para financiar al grupo. Rusesabagina habría respondido dándole las gracias y prometiendo intentar obtener más dinero, según Dushimimana.



"Esto demuestra claramente que Rusesabagina no era sólo el presidente del MRDC, sino que también era bien consciente de lo que se haría con el dinero enviado a la milicia del FLN", ha manifestado, antes de agregar que el líder del MRDC llegó a reclamar la responsabilidad de varios ataques a través de un vídeo publicado en YouTube.



El propio Rusesabagina reconoció a finales de septiembre de 2020 sus lazos con el FLN, si bien esgrimió que su papel era únicamente de carácter "diplomático". Así, dijo que el MRDC creó el FLN "como un brazo armado, no como un grupo terrorista como afirma el fiscal". "No niego que el FLN cometió crímenes, pero mi papel era la diplomacia", destacó.



El acusado anunció a finales de marzo su decisión de no comparecer después de que el tribunal rechazara su apelación contra la legalidad de su arresto y diera carpetazo a sus denuncias sobre un secuestro en la ciudad emiratí de Dubái, que le llevó a reclamar la anulación de los procedimientos y su liberación.



Previamente, el tribunal había rechazado su petición de trasladar el caso por terrorismo contra él a Bélgica, después de que el acusado afirmara que renunció a su ciudadanía. El tribunal dijo que no lo hizo a través de los canales legales y que no consta oficialmente.



Rusesabagina es mundialmente conocido después de que su historia quedara recogida en la película 'Hotel Ruanda'. Como gerente en funciones del hotel Mille Collines, en Kigali, consiguió proteger dentro del establecimiento a más de 1.200 tutsis y hutus moderados durante el genocidio de 1994 --en el que fueron masacrados cerca de 800.000 tutsis y hutus moderados-- aprovechando sus contactos.