Múltiples protestas en Europa contra restricciones por pandemia

Manifestaciones contra restricciones por pandemia en EuropaKassel, Alemania, 20 Mar 2021 (AFP) - Miles de personas salieron a las calles de ciudades en Alemania, el Reino Unido, Suiza, Holanda o Austria, en algunos casos con violencia, para expresar su repulsa por las restricciones en vigor para frenar la pandemia del coronavirus.La manifestación más destacada ocurrió en la ciudad alemana de Kassel (centro), donde se reunieron entre 15.000 y 20.000 personas, informó un portavoz policial a la AFP, lo que significa una de las mayores protestas de este tipo en lo que va de año.Sin mascarillas en su mayor parte, los manifestantes se reunieron en la localidad para mostrar su descontento con las medidas aplicadas por las autoridades para reducir los contagios.Las fuerzas de seguridad usaron gas pimienta cuando un grupo de personas intentó atravesar un cordón policial para unirse a otro grupo de manifestantes. "Esto no es lo que supone que debe ser una protesta pacífica", tuiteó la policía de la región de Hesse.La policía aseguró que se produjeron "reiterados ataques" contra los servicios de urgencias, y advirtió: "no toleraremos ataques de ese tipo".En otros puntos de la ciudad hubo choques y la policía utilizó porras y cañones de agua para dispersar a los participantes.La protesta fue convocada por los denominado "Querdenker", o movimiento de Pensadores Laterales, que agrupa a los que consideran injustificadas las medidas restrictivas contra la pandemia.Bajo esa etiqueta se hallan extremistas de izquierda, de derecha, adeptos a las teorías conspiracionistas y contrarios a las vacunas.Algunos de los asistentes blandían pancartas en las que se podía leer "Basta de confinamiento" y "Corona rebels", así como las banderas en las que aparecía el lema de "Querdenker"."Venimos a Kassel porque las medidas impuestas aquí en Alemania ya no sirven para el pueblo", declaró Helmut, de 69 años.El fundador del movimiento, Michael Ballweg, pidió a finales de diciembre a sus seguidores interrumpir las protestas hasta la primavera.Alemania registró el sábado 16.000 nuevos casos de covid-19 y 207 muertos, según las cifras del Instituto Robert Koch para las enfermedades infecciosas.En Londres también desfilaron miles de personas. La policía detuvo a 33 personas por violar las reglas en vigor desde enero, según las cuales está prohibido manifestar sin motivo autorizado.En Ámsterdam, la policía tuvo que utilizar cañones de agua para dispersar a los manifestantes, unas 500 personas que también se reunieron sin autorización.Otras protestas se produjeron en Viena (unos 1.000 participantes), Sofía (500) o en la ciudad suiza de Liestal, donde se concentraron unas 5.000 personas.