Paco León anuncia que diseñará su propia colección de muebles

MADRID, 19 (CHANCE)



Paco León es uno de los actores preferidos de nuestro país por su profesionalidad ante la cámara... y es que esa gran capacidad que tiene para meterse de lleno en los papeles de los personajes que interpreta, solo la tiene él y solo disfrutamos cuando aparece en esa pantalla.



Ahora, el actor ha concedido una entrevista en exclusiva para la revista masculina MADMENMAG y ha anunciado uno de sus próximos proyectos... y lo cierto es que solamente podemos decir que nos quedado boquiabiertos al saber de qué se trata. No os vamos a hacer esperar más, ya que este gran proyecto es diseñar muebles.



Lo único que nos queda claro es que Paco León es un actor que ha estado (y que está) continuamente reinventándose, a la vista está. El intérprete ha hablado para esta revista masculina y ha confesado que es algo que le causa mucha atención y por eso se va a meter de lleno en este terreno: "Ahora mismo creo que voy a diseñar muebles, me atrae mucho eso".



Otro de los temas de los que ha hablado Paco León ha sido sobre la exposición mediática y su vida privada, que ya sabemos que es uno de los actores más discretos, pero que a la vez muestra más su cuerpo en redes sociales: "Cuando he hablado de mi bisexualidad y de mi vida privada ha sido muy medido y pensado. Es muy difícil mantener esa línea entre no hablar y tampoco ocultar nada. Esa fina línea de vivir con naturalidad de tu vida, en general, pero preservando la intimidad. Y la sexualidad forma parte de eso".



Todo esto y mucho más en MADMENMAG, donde Paco León no solamente se desnudará el alma, sino que hablará de temas como su carrera profesional. Es por eso por lo que no te puedes perder este reportaje en el que conocerás más personalmente a uno de los actores más importantes de nuestro país.