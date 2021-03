Francia confina París y otras regiones por tercera vez

SHOTLIST PARÍS, FRANCIA18 DE MARZO DE 2021FUENTE: AFPTV 1. Plano general Calle de París después del toque de queda2. Plano general Repartidores en una calle de París después de la hora del toque de queda3. Plano medio Repartidores en una calle de París después de la hora del toque de queda4. Plano general personas que ingresan al metro después de la hora del toque de queda5. Plano medio personas que ingresan al metro después de la hora del toque de queda PARÍS, FRANCIA18 DE MARZO DE 2021FUENTE: AFPTV / POOL 6. SOUNDBITE 1 - Jean Castex, primer ministro de Francia (hombre, francés, 28 seg.): "Dans ces 16 départements, de nouvelles mesures de freinage massives de l'épidémie de Covid-19 interviendront à compter de ce vendredi soir minuit et pour quatre semaines. C’est une 3ème voie que nous retenons, une voie qui doit permettre de freiner sans enfermer. Ces mesures de confinement ne seront pas la reprise telle quelle de celles que nous avions mises en place en mars et en novembre dernier." PARÍS, FRANCIA18 DE MARZO DE 2021FUENTE: AFPTV 7. Plano contrapicado cartel del metro8. Paneo de izquierda a derecha personas que ingresan al metro después de la hora del toque de queda9. Plano medio personas que ingresan al metro después de la hora del toque de queda10. Primer plano personas que ingresan al metro después de la hora del toque de queda11. Primer plano Taxis esperando clientes en la calle Paris después del toque de queda12. Cambio de foco Calle de París después del toque de queda13. Plano medio bar-restaurante cerrado en una calle14. Plano medio enfermera trata a un paciente de Covid15. Primer plano enfermera trata a un paciente de Covid16. Primer plano paciente Covid intubado 17. SOUNDBITE 2 - Alain Cariou, médico de cuidados intensivos en el Hospital Cochin (hombre, francés, 13 seg.): "Ya no podemos permitirnos el lujo de decirnos que, en 15 días-tres semanas, podremos decir que no funcionó y que todavía tenemos que cambiar las cosas. Lo que se va a hacer debe ser efectivo dentro de 15 días-tres semanas" 18. Paneo de derecha a izquierda enfermera a otro paciente de Covid en cuidados intensivos19. Plano medio paciente Covid en cuidados intensivos20. Plano medio enfermera trata al paciente Covid en cuidados intensivos21. Primer plano la enfermera programa una máquina22. Plano medio la enfermera programa una máquina23. Paneo de izquierda a derecha monitor al paciente de la UCI Covid