Coronavirus.- El líder opositor de Kenia da positivo por coronavirus tras ingresar en un hospital con "fatiga"

El líder opositor de Kenia, Raila Odinga, ha confirmado que ha dado positivo por coronavirus tras ingresar en un hospital con "fatiga" y en medio de las especulaciones en torno a su salud tras no acudir a varios actos oficiales durante los últimos días.



Odinga, de 76 años, ha dicho que se ha hecho "muchas" pruebas durante los últimos días y ha agregado que "un resultado importante" de las mismas es que está contagiado de la COVID-19, según ha recogido el diario keniano 'Standard'.



"Pese al hecho de que me siento fuerte y en buena forma tras unos pocos días en el hospital, he acordado con mis doctores quedarme en cuarentena", ha señalado. Su médico personal, Oluoch Olunya, ha resaltado que Odinga "está respondiendo bien al tratamiento".



El propio Olunya había señalado el miércoles que el líder opositor había ingresado en un hospital de la capital para realizarse pruebas rutinarias "tras sentir algo de fatiga". "Ha tenido una campaña rigurosa y necesitaba realizarse pruebas", zanjó.



Las autoridades kenianas han confirmado hasta la fecha 111.185 casos y 1.899 fallecidos por coronavirus, según datos facilitados por los Centros de África para el Control y la Prevención de Enfermedades (África CDC), dependientes de la Unión Africana (UA).