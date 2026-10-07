Trump da sus condolencias a Netanyahu en el aniversario de la "horrible tragedia" del 7-O

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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha trasladado sus condolencias al primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, en el tercer aniversario de los ataques de las milicias palestinas que dejaron más de 1.200 muertos en territorio israelí y desataron la ofensiva militar en la Franja de Gaza.

"He hablado con Bibi Netanyahu y le he deseado lo mejor", ha declarado Trump en un encuentro con la prensa en la Casa Blanca antes de partir hacia Texas.

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El presidente de Estados Unidos ha recordado el 7-O como "un día horrible, una horrible tragedia" y ha asegurado que "el otro bando", en relación a Hamás y al resto de milicias palestinas, "está pagando un precio enorme por lo que hicieron".

El vicepresidente estadounidense, JD Vance, también se ha sumado a las condolencias por el ataque, "uno de los peores atentados terroristas islámicos de nuestras vidas", antes de recordar a los fallecidos. "Que su memoria sea una bendición", ha escrito en redes sociales.

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