Alcaldesa de Bogotá, blanco de críticas por denunciar violencia de "minoría" de venezolanos

Actualiza con cifras de Migración Colombia sobre venezolanos detenidos por presuntos delitos en párrafo 7 ///Bogotá, 11 Mar 2021 (AFP) - La alcaldesa de Bogotá, Claudia López, denunció este jueves que una "minoría" de venezolanos está perturbando gravemente la seguridad en la ciudad y reprochó al gobierno por la falta de garantías para los colombianos frente al masivo fenómeno migratorio.Sus declaraciones fueron mal recibidas por políticos y funcionarios, que las interpretaron como xenófobas. La controversia se da justo cuando el gobierno avanza en un plan para regularizar a casi un millón de indocumentados que llegaron de Venezuela huyendo de la crisis en su país. López profirió críticas contra la violencia que, según ella, están protagonizando algunos migrantes tras el asesinato el miércoles de un policía de 24 años a manos de un venezolano en el norte de la capital, durante una requisa. El agresor murió en el intercambio de disparos y su cómplice, también venezolano, fue capturado, de acuerdo con autoridades."Por supuesto que la mayoría de migrantes son gente humilde, huyendo de una dictadura, pero (...) los hechos demuestran que una minoría de migrantes venezolanos, profundamente violentos (...), son un factor de inseguridad enorme en nuestra ciudad", dijo la mandataria opositora de centroizquierda durante un homenaje al uniformado. Acompañada por mandos policiales, López aseguró que el asesinato del patrullero Edwin Caro no es un "caso excepcional"."Respetamos las políticas del gobierno nacional, pero a los migrantes venezolanos todo se les ofrece y a los colombianos ¿qué se les ofrece?, ¿qué garantías tenemos de que no haya una competencia desleal por sus empleos, especialmente para la gente humilde, de que no se aprovechen de la generosidad del gobierno de Colombia para agredir a ciudadanos colombianos?", cuestionó. De acuerdo con Migración Colombia, poco menos del 1,8% de los 97.000 detenidos en el país son venezolanos. "El delito no tiene pasaporte y la criminalidad debe ser prevenida y perseguida sin atención a nacionalidades", indicó este jueves el director del organismo, Juan Francisco Espinosa, en un comunicado.El funcionario también defendió la regularización masiva que permitirá "identificar plenamente" a la población migrante y judicializarla en caso de cometer algún delito. El año pasado, 1.200 venezolanos fueron expulsados del territorio. - Etiquetar - Colombia, que en el pasado vio salir a millones de sus ciudadanos hacia países como Venezuela por la violencia que todavía persiste por cuenta del conflicto interno, ha recibido a más de 1,7 de los 5,4 millones de venezolanos que emigraron desde 2015, según cifras de la ONU.El gobierno de Iván Duque, que ha sido aplaudido internacionalmente por su decisión de dar refugio temporal a los extranjeros, le respondió en duros términos a la alcaldesa. "En lugar de culpar por xenofobia a los venezolanos, debemos diseñar programas sociales de trabajo para incorporarlos laboralmente", escribió en Twitter la vicepresidenta conservadora Marta Lucía Ramírez.Uno de los líderes de la oposición, el senador Gustavo Petro, calificó lo dicho por López de "barbaridad de extrema derecha", mientras la representación en Colombia de Juan Guaidó, reconocido como presidente encargado de Venezuela por Bogotá, previno frente a las consecuencias de los comentarios."Lamentamos que un hecho tan grave como la muerte de un funcionario colombiano sea usado con fines políticos, que traerán como consecuencia etiquetas que los venezolanos honestos y decentes no merecen", escribió la entidad en un comunicado. dl/vel/lv/yo