19/02/2021 Marina e Isaac presumen de complicidad tras su paso por "La isla de las tentaciones". Con Lucía como testigo de excepción de los arrumacos de la parejita, que parece seguir con su romance tras el reality MADRID, 9 (CHANCE) Aunque por el momento se desconoce cuál será el destino de la pareja formada por Marina y Jesús en "La Isla de las tentaciones" y si el affaire de la sevillana con Isaac Torres cuajará o no, lo cierto es que la joven está disfrutando al máximo de su paso por Madrid muy bien acompañada de la tentación con la que no pudo reprimirse en República Dominicana.



Aunque por el momento se desconoce cuál será el destino de la pareja formada por Marina y Jesús en "La Isla de las tentaciones" y si el affaire de la sevillana con Isaac Torres cuajará o no, lo cierto es que la joven está disfrutando al máximo de su paso por Madrid muy bien acompañada de la tentación con la que no pudo reprimirse en República Dominicana.



ISAAC Y MARINA DISFRUTAN DE LA VUELTA A LA REALIDAD MÁS CARIÑOSOS QUE NUNCA



Muy bien acompañada por Isaac, y con Lucía como testigo de excepción, Marina acudió a un conocido restaurante de Madrid para compartir confidencias a la par que disfrutaban de la gastronomía de la ciudad. Mientras Lucía se ha convertido en una de las concursantes más queridas de esta edición protagonizando alguna de las frases más virales, la incipiente pareja ha protagonizado algunas de las imágenes más románticas y picantes del programa.



Sin poder esconder el feeling que existe entre ambos, Marina e Isaac estuvieron de lo más cercanos durante todo el encuentro en el que también compartieron algunas muestras de cariño demostrando que su relación sigue viento en popa a pesar de haber regresado a la vida real. Muy pendiente de su chica en todo momento, "Lobo" no dudó en mostrar su lado más caballeroso dejándole su propia chaqueta a su chica para que se protegiera de la bajada de temperaturas.