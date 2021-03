Colombia inicia regularización de cerca de un millón de migrantes venezolanos

Colombia inicia regularización de cerca de un millón de migrantes venezolanosBogotá, 1 Mar 2021 (AFP) - Colombia puso en marcha este lunes el plan para regularizar a alrededor de un millón de migrantes indocumentados que llegaron a Colombia huyendo de la crisis de Venezuela, tras la firma del decreto por parte del presidente Iván Duque.De unos 1,7 millones de venezolanos que viven en el país "cerca de 900.000 no sabemos quiénes son, cómo están, cómo se llaman, cuáles son sus condiciones socioeconómicas, cuáles son sus vulnerabilidades", declaró el mandatario en la sede presidencial en Bogotá. El decreto da vida al llamado "estatuto de protección temporal a migrantes venezolanos", que les permite "transitar" en Colombia y les da un plazo "de 10 años para adquirir una visa de residentes"."Hoy nuestro país apela a la solidaridad (...) Sabiendo que no somos un país rico, pero eso no nos limita en la fraternidad, ni en el reconocimiento del dolor", añadió Duque. El proceso arrancará con el registro "obligatorio" de los migrantes en una base de datos con el fin de "recaudar y actualizar información como insumo para la formulación y diseño de políticas públicas", indicó la presidencia en un boletín. Quienes ingresen regularmente durante los próximos dos años podrán acogerse al mismo beneficio. El gobierno precisó que "podrá prorrogar o dar por terminados los efectos del Estatuto en cualquier momento".Durante la firma del decreto, Duque recordó que Venezuela acogió "con los brazos abiertos" a cientos de miles de colombianos que huyeron de la pobreza y el conflicto armado desde 1970.El Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur), Filippo Grandi, describió como un "hito histórico" la firma del decreto. "Es una extraordinaria muestra de humanidad, compromiso con los derechos humanos y pragmatismo", afirmó Grandi en un video transmitido durante el evento. António Vitorino, director de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), se sumó al respaldo y aseguró que la "medida reducirá las vulnerabilidades de los refugiados y migrantes" en el país. Colombia lidera la presión internacional para sacar del poder al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro."Que este gesto de Colombia que convoca a la comunidad internacional sea para fortalecer la atención a la crisis (en Venezuela), pero también a que logremos una solución definitiva", insistió Duque.El mandatario hizo notar que la "comunidad internacional" aporta "más de 3.000 dólares por cada migrante" sirio mientras que por uno venezolano la asistencia "escasamente llega a 316 dólares".Según las cifras de la ONU, hay 5,4 millones de migrantes y refugiados venezolanos en el mundo, de los cuales menos de la mitad tienen documentos. lv/vel/dga