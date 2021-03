El campeón boliviano Always Ready promete una gran Copa Libertadores

El jugador Marcos Ovejero de Always Ready, campeón del fútbol boliviano, celebra durante la presentación del modelo 2021 del equipo, hoy, en El Alto (Bolivia). EFE/ Martin Alipaz

El Alto (Bolivia), 28 feb (EFE).- El campeón boliviano Always Ready prometió hacer una "gran Copa Libertadores" durante la presentación este domingo del modelo 2021 de su equipo, para lo que ha diseñado uno de los proyectos más ambiciosos de los equipos del país suramericano.

El estadio de Villa Ingenio de El Alto, la segunda ciudad más poblada de Bolivia a más de 4.000 de altitud, fue el espacio en el que el equipo "millonario" presentó a sus nuevas figuras en medio de una fiesta y la presencia limitada de público por la pandemia.

En la escuadra alteña destacan refuerzos como el defensa panameño Harold Cummings, el mediocampista venezolano Robert Hernández, los delanteros Vander Vieira y Mascote, ambos brasileños, además del colombiano Jhon Jairo Mosquera.

A estos se suman el emblemático delantero boliviano Juan Carlos 'Conejo' Arce, el mediocampista Cristhian Machado, además del defensa Jorge Enrique Flores, todos procedentes del Bolívar de La Paz que además jugaron en la selección del país.

Todos ellos engranarán con figuras que continúan en el equipo como el portero Carlos Lampe y el defensa paraguayo-boliviano Nelson Cabrera, dirigidos por el entrenador chileno Sebastián Núñez para afrontar la fase de grupos del torneo continental.

"UNA GRAN LIBERTADORES"

Sobre los refuerzos "creemos van a estar a al altura de una copa internacional", dijo a Efe el presidente del club, Andrés Costa, competencia a la que el equipo de El Alto regresa después de 52 años.

Varios elementos son los que le permiten al equipo ilusionarse con hacer una "gran Libertadores" y "equiparar" las diferencias con equipos importantes del continente como los argentinos, aseguró.

A las contrataciones se suma la gira de dos semanas que el equipo acaba de realizar en Brasil con el propósito de estructurar una "defensa sólida" cuando toque jugar como visitante y la disposición de ejercer un juego de presión en casa a más de 4.000 metros sobre el nivel del mar, apuntó Costa.

Sobre las contrataciones y la gira, Costa aseguró "ha sido una inversión muy bien meditada" para ser un equipo que destaque en la competición.

FALTA LA ILUMINACIÓN

La falta de luminarias del estadio de Villa Ingenio es una de las razones por las que la sede del Always Ready podría trasladarse al Hernando Siles, de La Paz, en caso de que la planificación de los tiempos de instalación no se cumplan.

Costa mencionó que se hará "todo lo posible" para tener ese requisito en la disputa de juegos internacionales y que si es necesario se hará el traslado por avión de manera que el equipo de la banda roja cumpla su propósito de jugar en casa.

El presidente del equipo boliviano adelantó que ya se hicieron gestiones con el Gobierno del país para acelerar algunos pasos ya que el proyecto de la iluminación del estadio se presentará en "un par de días" de forma que todo esté a punto para el ansiado debut.

Previo al debut en la Copa, el Always Ready comenzará su participación en el campeonato local este 11 de marzo cuando visite al recién ascendido Real Tomayapo, de Tarija, con la meta de revalidar el título que alcanzó en 2020.