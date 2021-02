Salud.-La enfermedad por reflujo ácido puede aumentar el riesgo de cáncer de laringe y esófago

15/11/2019 Infarto, dolor en el pecho. SALUD INTERMOUNTAIN HEALTHCARE



MADRID, 22 (EUROPA PRESS)



Los resultados de un gran estudio prospectivo indican que la enfermedad por reflujo gastroesofágico (ERGE), que también causa síntomas de acidez, está relacionada con un mayor riesgo de varios cánceres de laringe y esófago según publican los en línea en 'CANCER', la revista revisada por pares de la American Cancer Society.



La ERGE, un trastorno gastrointestinal que afecta aproximadamente al 20 por ciento de los adultos, se produce cuando el ácido del estómago regresa al esófago, donde puede causar daño tisular. Las investigaciones indican que este daño puede poner a los pacientes en riesgo de desarrollar un tipo de cáncer llamado adenocarcinoma de esófago.



Para proporcionar información adicional sobre este vínculo y los vínculos potenciales con otros tipos de cáncer, un equipo dirigido por Christian C. Abnet, del Instituto Nacional del Cáncer, parte de los Institutos Nacionales de Salud (NIH) de Estados Unidos, examinó información sobre 490.605 adultos inscritos en el NIH-AARP Diet and Health Study, un estudio prospectivo que envió cuestionarios por correo en 1995-1996 a 3,5 millones de miembros de AARP (una ONG norteamericana que dedicada a las personas mayores de 50 años) de entre 50 y 71 años.



Utilizando datos de reclamaciones de Medicare, los investigadores estimaron que el 24 por ciento de los participantes tenían antecedentes de ERGE. Durante los siguientes 16 años después de que los participantes se unieron al estudio, 931 pacientes desarrollaron adenocarcinoma de esófago, 876 desarrollaron carcinoma de células escamosas de laringe y 301 desarrollaron carcinoma de células escamosas de esófago.



Las personas con ERGE tenían aproximadamente un riesgo dos veces mayor de desarrollar cada uno de estos tipos de cáncer, y el riesgo elevado fue similar en los grupos clasificados por sexo, tabaquismo y consumo de alcohol. Los investigadores pudieron replicar los resultados cuando restringieron los análisis al subconjunto de datos de Medicare de 107.258 adultos.



El equipo calculó que aproximadamente el 17 por ciento de estos cánceres en la laringe y el esófago están asociados con la ERGE.



"Este estudio por sí solo no es suficiente para dar como resultado acciones específicas por parte del público. Se necesita investigación adicional para replicar estos hallazgos y establecer la ERGE como un factor de riesgo para el cáncer y otras enfermedades --advierte el doctor Christian C. Abnet, autor del estudio--. Se necesitan estudios futuros para evaluar si los tratamientos dirigidos a los síntomas de la ERGE alterarán los riesgos aparentes".