Lukashenko aboga por normalización de maltrechos lazos con Occidente

El presidente de Bielorrusia, Alexandr Lukashenko. EFE/ Tatyana Zenkovich/Archivo

Moscú, 11 feb (EFE).- El presidente de Bielorrusia, Alexandr Lukashenko, abogó este jueves por la normalización de los maltrechos lazos políticos y económicos del país con EEUU y la Unión Europea (UE) al intervenir en la VI Asamblea Popular que se reúne para abordar los ejes del desarrollo de la exrepública soviética para el próximo lustro.

"Estamos convencidos de que una escalada no beneficia a nadie: ni a Bielorrusia, ni a la UE, ni a EEUU. Además, esa decisión no parte de nosotros. Nosotros queremos retomar la cooperación política habitual y una cooperación económica plena", dijo el líder bielorruso ante los 2.700 delegados de la asamblea, emitida en directo por la televisión.

Al mismo tiempo, aseguró que Occidente no tiene derecho "político y moral" de dictar a Bielorrusia y a otros países cómo vivir.

"Tienen que aclararse ellos mismos", afirmó Lukashenko quien habló también del asalto al Capitolio de Estados Unidos y la "dura" actuación policial en las manifestaciones contra las restricciones anti-covid en Alemania, Francia y Bélgica.

Occidente no solo ha sancionado a Bielorrusia por las fraudulentas elecciones del año pasado en las que Lukashenko se hizo con un sexto mandato y la represión policial de las manifestaciones antigubernamentales que estallaron hace seis meses, sino que también ha congelado en buena medida el diálogo institucional con Minsk.

Al hablar de las protestas de la oposición, de las que culpó de nuevo a fuerzas extranjeras, el mandatario bielorruso aseguró que el país vive ahora un periodo "clave" en su historia.

"El periodo actual lo podemos comparar con el de la disolución de la Unión Soviética", aseguró y agregó que se ha podido "conservar el país", pero hay fuerzas "muy potentes" que no desistirán de sus intentos de desestabilizar la situación.

Según Lukashenko, las fuerzas exteriores intentaron dirigir una "rebelión" contra su Gobierno durante los últimos seis meses, un cometido que "ha fracasado".

La Asamblea Popular bielorrusa se desarrolla entre hoy y mañana y Luskashenko intervendrá en el evento ambos días.

Se trata de una especie de foro progubernamental en el que participan diputados, funcionarios, representantes del mundo de la cultura y la ciencia y que se celebra en el país eslavo desde 1996 con el objetivo de marcar el plan del desarrollo de la nación durante el próximo quinquenio.