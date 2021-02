VÍDEO: Coronavirus.- Johnson descarta cerrar las fronteras de Reino Unido por la pandemia: "No es práctico"

27/01/2021 Boris Johnson, primer ministro de Reino Unido POLITICA EUROPA INTERNACIONAL REINO UNIDO LEON NEAL



Alerta de que las tasas de infección son "alarmantemente altas"



Las autoridades sanitarias notifican más de 19.000 contagios y 1.300 muertes en las últimas 24 horas



El primer ministro británico, Boris Johnson, ha descartado este miércoles cerrar completamente las fronteras de Reino Unido como medida para mitigar la expansión de la pandemia de COVID-19 en el país, alegando que "no es práctico".



Johnson, que ha respondido así a la petición del líder laborista, Keir Starmer, de imponer más restricciones para evitar la entrada de las mutaciones del SARS-CoV-2 a Reino Unido, ha aludido a la cantidad de fármacos y alimentos que Reino Unido importa. Además, ha recordado que el Ejecutivo ya ha endurecido las restricciones a los viajes con el objetivo de reducir la propagación de la enfermedad.



Así, durante una sesión parlamentaria de preguntas al 'premier', ha asegurado que el Gobierno británico seguirá adelante con su plan de imponer cuarentenas en hoteles para las personas que lleguen a Reino Unido procedentes de zonas muy castigadas por la pandemia, antes de señalar que las autoridades sanitarias "no han recomendado una prohibición (a la entrada) completa".



Las autoridades británicas endurecieron hace un mes las restricciones a los viajes internacionales e implementaron una cuarentena obligatoria de diez días a las personas que retornaran a Reino Unido. Actualmente, en la 'lista negra' de países de gran riesgo figuran hasta 33 países, incluyendo la mayoría de las naciones sudamericanas, Sudáfrica o Portugal.



Asimismo, ha alertado de que las tasas de infección por COVID-19 en el país europeo son "alarmantemente altas". No obstante, en rueda de prensa, recogida por la BBC, el Oficial Médico Jefe de Inglaterra, Chris Whitty, ha señalado que la ola de contagios va "cuesta abajo", recalcando que los profesionales sanitarios "piensan que hemos alcanzado la cima".



Durante la jornada, el Ministerio de Salud de Reino Unido ha informado de 19.202 nuevos contagios de COVID-19, una cifra ligeramente superior a los casos notificados el martes, más de 16.800.



En cuanto a los fallecimientos, Reino Unido ha registrado un descenso, con 1.322 frente a los cerca de 1.450 del día anterior. Con estas cifras, los totales del país se han elevado hasta los 3.871.825 casos y las 109.335 víctimas mortales.



En referencia a las hospitalizaciones, las autoridades sanitarias británicas han detallado que 2.651 pacientes han requerido ingreso en las últimas horas. Hasta ahora, 32.851 personas permanecen internadas en centros sanitarios con la enfermedad, de los que 3.638 requieren respiración mecánica.



Por su parte, 10.021.471 personas han recibido ya la primera dosis de la vacuna contra la COVID-19, mientras que 498.962 han sido inoculados también con la segunda. En este sentido, Johnson ha alabado el "colosal" esfuerzo de los profesionales sanitarios británicos durante la vacunación, antes de recordar que, aunque las cifras disminuyen, el sistema sanitario británico aún está "bajo una gran presión".



