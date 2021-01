Muere el famoso periodista de EEUU Larry King a los 87 años Por Daniel WOOLLS =(Fotos archivo)= Los Angeles, 23 Ene 2021 (AFP) - El icónico periodista estadounidense Larry King murió este sábado a los 87 años, informó su empresa. Ora Media no indicó la causa de su fallecimiento pero, según varios medios de comunicación, llevaba semanas luchando contra el covid-19 y había tenido problemas de salud en los últimos años.King, con sus famosos tirantes y sus gruesos anteojos de marco negro, era conocido por su programa de entrevistas en la cadena CNN "Larry King Live", que condujo durante 25 años."Durante 63 años y en plataformas como la radio, la televisión y medios digitales, los miles de entrevistas, premios y reconocimiento global a Larry son un testamento de su talento único y duradero como comunicador", reza el comunicado de Ora Media divulgado en Twitter.La larga lista de entrevistados por King incluye a todos los presidentes de Estados Unidos desde 1974, líderes como Yasir Arafat o Vladimir Putin y celebridades como Frank Sinatra, Marlon Brando y Barbra Streisand.La última emisión de "Larry King Live" fue en 2010, un emotivo programa con tributos como, por ejemplo, el del entonces presidente Barack Obama, que lo consideró "un gigante de la comunicación".Apenas conocida la noticia de su muerte comenzaron a llegar tributos desde los medios, la política y el mundo del cine de Hollywood. Putin saludó su "gran profesionalismo y su indudable autoridad periodística", de acuerdo con un comunicado emitido por el Kremlin. La corresponsal de CNN Christiane Amanpour lo recordó como "un gigante de la comunicación y un maestro de la entrevista a celebridades o jefes y jefas de Estado".Agregó: "Su nombre es sinónimo de CNN y fue vital para el crecimiento de la cadena. TODOS querían estar en Larry King Live. Que descanse en paz".La figura de "Star Trek" y las redes sociales George Takei destacó que King entendió "el triunfo y la debilidad humanas por igual", al tiempo que la actriz Kirstie Alley, famosa por la serie "Cheers", dijo que era "uno de los pocos conductores de programas de entrevistas ("talk show") que te dejaba hablar". - Amor por la radio - Nacido como Lawrence Harvey Zeiger el 19 de noviembre de 1933 en un hogar humilde de inmigrantes judíos rusos en Brooklyn, King siempre dijo que lo único que le interesaba era ser locutor de radio.A los 23 años se mudó a Florida con el fin de buscar empleo. En 1957 se convirtió en un "disc-jockey" de una radio de Miami, ocasión en que cambió su apellido a King porque el gerente le dijo que Zeiger era "muy étnico".Para otra radio de Miami grabó emisiones desde un restaurante con entrevistas realizadas ante el público presente.En 1978 se trasladó a Washington para conducir un programa de radio nocturno antes de ser detectado por la CNN.La cadena fundada en 1980 contrató a King en 1985 para ponerlo al frente de sus emisiones nocturnas."Larry King Live" se emitió desde 1985 a 2010, seis noches por semana con un alcance de más de 200 países. CNN ha calculado que realizó unas 30.000 entrevistas.En el apogeo de su éxito, el programa atraía a más de un millón de espectadores cada noche y convirtió a King en la estrella de la televisión por cable, con un salario de más de siete millones de dólares anuales.Ante las críticas por ser a veces muy blando con sus invitados, respondió: "No me interesa humillarlos, no me interesa adularlos", dijo a la AFP en 1995. "Solamente soy curioso".Tras dejar la CNN emitió entrevistas en su sitio web y luego condujo el programa "Larry King Now" en Russia Today, una cadena internacional financiada por el gobierno.Su vida privada también fue única: se casó ocho veces -dos con una misma pareja- y se divorció ocho veces."En lugar de adiós, qué tal hasta pronto", dijo, con su voz quebrada por la emoción en el último programa de "Larry King Live". dw/ft/tly/gma -------------------------------------------------------------