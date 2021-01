Dow Jones y S&P 500 caen presionados por Intel e IBM; aumento en preocupaciones coronavirus

IMAGEN DE ARCHIVO. La bandera de Estados Unidos se ve en un edificio en Wall Street, en el distrito financiero de Nueva York, EEUU. Noviembre 24, 2020. REUTERS/Brendan McDermid

Por Echo Wang

NUEVA YORK, 22 ene (Reuters) - El Dow Jones y el S&P 500 bajaron modestamente el viernes, arrastrados por el declive en los papeles de empresas de tecnología como Intel e IBM tras el reporte de sus resultados trimestrales y a medida que se desvanecían las esperanzas de una reapertura completa de la economía en los próximos meses.

* Las acciones de IBM Corp se hundieron y fueron el mayor lastre para el Promedio Industrial Dow Jones después de que la empresa incumplió con las estimaciones de ingresos trimestrales, impactados por un inusual declive de ventas de su unidad de software.

* Los papeles de Intel Corp descendieron después de que el nuevo presidente ejecutivo, Pat Gelsinger, sugirió en una videoconferencia tras la divulgación de resultados un escaso interés en la tercerización.

* Sin embargo, las pérdidas en el sector tecnológico fueron compensadas por las ganancias de Microsoft Corp, Apple Inc y Facebook Inc, que mantuvieron contenidos los declives en los dos referenciales y impulsaron levemente al Nasdaq.

* Energía y financiero fueron los de peor desempeño dentro de los 11 principales sectores del S&P 500, mientras que los defensivos servicios básicos e inmobiliario subieron.

* El S&P 500 y el Nasdaq recortaron pérdidas tras la apertura, tras datos que indicaron que la actividad manufacturera en Estados Unidos creció a su mayor nivel en más de 13 años y medio a inicios de enero.

* El Promedio Industrial Dow Jones cayó 179,03 puntos, o un 0,57%, a 30.996,98 unidades, mientras que el S&P 500 perdió 11,6 puntos, o un 0,30%, a 3.841,47 unidades. El Nasdaq Composite, en tanto, sumó 12,15 puntos, o un 0,09%, a 13.543,06 unidades.

* Pese a la debilidad de la sesión, los tres principales índices del mercado registraron ganancias semanales, con el Nasdaq -con fuerte presencia de las tecnológicas- en su mejor desempeño semanal desde el 6 de noviembre, ya que los inversores se volcaron a Alphabet Inc, Apple Inc y Amazon.com Inc antes de sus resultados.

* En la semana, el S&P 500 ganó un 1,94%, el Dow Jones sumó un 0,59% y el Nasdaq avanzó un 4,19%.

