Blinken promete EEUU firme contra China, Irán y Venezuela pero con sus aliados

Actualiza amparo de deportación otorgado por Trump ///Washington, 20 Ene 2021 (AFP) - El nominado por el presidente electo Joe Biden para encabezar la diplomacia estadounidense apoyó el martes, con matices, la política hacia Venezuela del mandatario Donald Trump, que horas antes de irse amparó temporalmente de la deportación a los venezolanos e impuso nuevas sanciones a Caracas.Antony Blinken llamó "brutal dictador" al mandatario venezolano Nicolás Maduro, y dijo que respaldaba seguir reconociendo a Juan Guaidó como presidente interino, así como a la Asamblea Nacional elegida en 2015 como única institución elegida democráticamente en el país, un anuncio aplaudido por el equipo del líder opositor.Durante su audiencia de confirmación en el Senado, el demócrata dijo estar "muy de acuerdo" con el senador republicano de Florida Marco Rubio, uno de los arquitectos del enfoque de Trump hacia el país sudamericano.También dijo coincidir con "aumentar la presión sobre el régimen liderado por un brutal dictador, Maduro, así como con tratar de trabajar con algunos de nuestros aliados y socios"."La parte difícil es que a pesar de todos esos esfuerzos, que apoyo, obviamente no hemos obtenido los resultados que necesitamos", afirmó Blinken.El gobierno de Trump incrementó las sanciones económicas y la presión diplomática contra Caracas en enero de 2019, cuando Maduro asumió un segundo mandato tras elecciones fraudulentas para buena parte de la comunidad internacional.Pero a pesar de la decidida campaña de Washington para forzar la salida de Maduro, éste se ha mantenido en el poder con el apoyo de los militares, así como de Rusia, China, Cuba y, recientemente, Irán. "Necesitamos una política efectiva que pueda restaurar la democracia a Venezuela, comenzando por elecciones libres y justas", dijo Blinken. Además, propuso una mayor coordinación con países "afines", más asistencia internacional para paliar la crisis humanitaria, y un enfoque "más efectivo" hacia las sanciones, "para que los facilitadores del régimen realmente sientan el dolor", dijo.Carlos Vecchio, representante diplomático de Guaidó ante Washington, destacó la "condena bipartidista a la dictadura de Maduro" que existe en Estados Unidos.Venezuela, otrora una potencia petrolera, vive una debacle económica agudizada desde la llegada al poder de Maduro en 2013, una situación que ha provocado la salida del país de más de 5,4 millones de personas, según la ONU. - Trump aplaza deportación de venezolanos - En una decisión muy esperada por los venezolanos en Estados Unidos, Trump aplazó por 18 meses la deportación para los afectados por "la situación de deterioro" provocada por el "gobierno autocrático" de Maduro, según un memorando publicado por la Casa Blanca."He determinado que es de interés de la política exterior de Estados Unidos diferir la expulsión de cualquier nacional de Venezuela", dijo en un memorando al anunciar el beneficio de la Salida Forzosa Diferida (DED en inglés).Trump también ordenó autorizar el empleo en el país de los venezolanos mientras dure el aplazamiento.La medida, que según estimaciones podría beneficiar a hasta 200.000 personas, había sido impulsada por aliados republicanos del presidente en Florida, donde muchos venezolanos se han asentado después de huir de su país, gobernado desde hace más de dos décadas por un régimen socialista. La decisión de Trump se conoció 16 horas antes de la investidura de Biden, quien durante la campaña electoral se comprometió a dar el Estatus de Protección Temporal (TPS en inglés) a los venezolanos impactados por "la crisis humanitaria provocada por Maduro".Un proyecto de ley para otorgar el TPS a los venezolanos fue aprobado en 2019 en la Cámara de Representantes de mayoría demócrata, pero no avanzó en el Senado controlado por los republicanos. El gobierno de Trump, que buscó poner fin al programa del TPS, era reacio a otorgar este estatuo a los venezolanos en Estados Unidos, temiendo que se volviera un camino a la ciudadanía para muchos indocumentados. - Sanciones de última hora - Trump asestó además un último golpe a la Venezuela de Maduro, al sancionar a tres individuos, 14 entidades y seis embarcaciones acusadas de vínculos con "una red" destinada a eludir el embargo estadounidense al crudo venezolano.El "régimen ilegítimo" de Maduro "sigue utilizando a [la empresa estatal] Petróleos de Venezuela SA (PDVSA) como su principal canal de corrupción para explotar y lucrar con los recursos naturales venezolanos", indicó el Tesoro.Las nuevas sanciones, que suponen prohibición de acceso al sistema financiero estadounidense y bloqueo de eventuales activos, amplían las impuestas en junio pasado a personas y empresas en México."La medida de hoy está dirigida contra orquestadores y facilitadores adicionales con vínculos con la red de México que ha conspirado con el ministro de petróleo de Maduro, Tareck El Aissami, y el [empresario colombiano] inculpado de lavado de dinero Alex Saab, para negociar la venta de cientos de millones de dólares de petróleo venezolano", indicó el Tesoro.Entre los principales sancionados figuran el italiano Alessandro Bazzoni, el hispano-venezolano Francisco D'Agostino, el suizo Philipp Paul Vartan Apikian, y las empresas Elemento Ltd, con sede en Malta, y Swissoil Trading SA, con sede en Suiza.Buques y navieras en Ucrania, Rusia y Venezuela, que han transportado petróleo venezolano recientemente, también fueron incluidos en la lista negra del Tesoro.Desde Caracas, el canciller de Maduro, Jorge Arreaza, denunció ante la comunidad internacional "una nueva agresión desesperada contra el pueblo venezolano por parte del saliente y agónico gobierno" de Trump.ad/rsr -------------------------------------------------------------