La cantante puertorriqueña Chesca da positivo a la covid-19

La cantante puertorriqueña Chesca. EFE/Giorgio Viera/Archivo

San Juan, 16 ene (EFE).- La cantante puertorriqueña Chesca, quien lanzó recientemente su nuevo sencillo, "Como Tú Me Querías Remix", junto a su compatriota y artista urbano De La Ghetto, anunció este sábado que dio positivo a la covid-19.

Según publicó Francesca Ramírez en una historia en su cuenta de Instagram, esta acudió recientemente a un estudio de grabación, y uno de los productores que se encontraba trabajando allí "se sentía enfermo".

Ante la sospecha, Ramírez le cuestionó si era covid y le dijo "que no", que era una resaca de la noche anterior, por lo que entonces decidió hacerse la prueba rápida, la cual resultó ser positiva.

"Sí era covid y desafortunadamente contagió a todos lo que estábamos ahí", lamentó la artista.

"El problema es que no sabemos cómo nos podemos contagiar, pero si te sientes enfermo/a quédate en casa. ¡No salgas! Aunque creas que sea otra cosa. Porfa cuidense. Los quiero", agregó.

Chesca es además una de las artistas invitadas a cantar en la toma de posesión del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, el próximo día 20 de enero, por lo que aún se desconoce si acudirá a la cita.

La cantante puertorriqueña es la intérprete del tema "El Cambio", que fue elegido de forma oficial para usarse en un video para la campaña de las elecciones generales de 2020 de Biden y Kamala Harris, dentro de su promoción para conseguir el voto.

"El Cambio" es una versión en español de "The Change", interpretado originalmente por la cantante JoJo. "The Change" fue escrito por Diane Warren.

"Me encanta lo que Chesca ha hecho con 'The Change.' Es una grabación con mucha fuerza. JoJo hizo un trabajo brillante en inglés, y ahora tenemos una fantástica versión en español. ¡Permitamos que 'El Cambio' comience en todas partes!", comentó Warren en aquel entonces.

"El Cambio" contribuyó a la consolidación de Chesca como una de las intérpretes de la comunidad latina más prometedoras.

La revista Variety distinguió a Chesca como una de los 10 latinxs a seguir en 2020.

Chesca, a su vez, promociona "Como Tú Me Querías" (Remix) junto a De La Ghetto.

"Estoy muy emocionada con todo lo que viene en este 2021, abrir el año con esta colaboración y con dos nominaciones al Premio Lo Nuestro es buen inicio. ¡Venimos con todo!", destacó.

Dijo que "Como Tú Me Querías Remix" es una canción con sonidos bailables y melodías que trata unir la versatilidad de ambos artistas.

Chesca subrayó que esta colaboración De La Ghetto es una propuesta más innovadora en la que se adentra en el género urbano y que espera atraer nuevo público.

El sencillo viene acompañado de un video que resume el tema y la química entre ambos artistas.

El video fue filmado en la ciudad estadounidense de Los Ángeles bajo la dirección de Mimi Labisi, de la casa productora Stellarhead.