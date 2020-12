Los cinco rituales de la buena suerte que no puedes olvidar para la última noche del año

MADRID, 16 (CHANCE)



Con la llegada de estas fechas todos hacemos balance de lo bueno y malo que nos ha dejado este año, un resumen con el que la mayoría de nosotros nos proponemos nuevas metras para empezar bien el año y mejorar el anterior. Este año todos queremos olvidar cuanto antes el 2020 y por ello desde CHANCE te recordamos algunos de los rituales de la buena suerte, algunos más disparatados que otros, que nos han ido acompañando con el paso del tiempo en la última noche del año.



ROPA INTERIOR ROJA Y NUEVA



Aunque es uno de los rituales más antiguos y conocidos por todos, no debemos olvidar que llevar topa nueva y roja en la última noche del año significa empezar el nuevo año desde cero olvidando todo lo anterior. Además, está comprobado que el color rojo no solo atrae la felicidad y la buena suerte, también el amor y la pasión estarán muy presentes en el nuevo año con este pequeño gesto.



COMERSE LAS DOCE UVAS



Sin duda el ritual más seguido por la gran mayoría de españoles en la noche de fin de año. Se cree que para tener buena suerte debes tomar exactamente 12 uvas al mismo tiempo que escuchamos el sonido de las 12 campanadas que marcan el final del año y el comienzo de un nuevo año con 12 meses por delante en los que poder hacer realidad tus sueños.



SACAR LAS MALETAS



Viajar ha sido una de las cosas que más de menos hemos echado la mayoría de los ciudadanos durante este 2020 donde la movilidad ha estado reducida por culpa de la pandemia del Coronavirus. Si tu sueño para el nuevo año es poder viajar por el mundo, el ritual de la maleta no podrá faltar en tu lista. Tras la media noche, coge una maleta grande y sal a la calle con ella para dar una vuelta, cuanto más grande sea el paseo, más lejos viajarás en el nuevo año. ¡Importante! No te olvides de meter el pasaporte en el interior si quieres viajar al extranjero.



ESCRIBIR UNA LISTA DE COSAS NEGATIVAS



Escribir una lista con acontecimientos pasados o deseos para el futuro y luego quemarlo no solo es un ritual a seguir en la noche de San Juan, también se ha convertido en una tradición popular para iniciar el nuevo año. Anotar las cosas negativas y quemar el papel hasta que queden solo las cenizas ayuda a empezar el año con optimismo y energías renovadas.



ORO EN CHAMPAGNE



Al igual que las doce uvas, meter algo de oro en el interior de la copa con la que vamos a brindar por el nuevo año también es uno de los rituales más seguidos por los españoles.