Un burofax, un examen de italiano, vidas que importan: más allá de la covid

Lionel Messi, futbolista del Barcelona, durante el partido de los cuartos de final de la Liga de Campeones de la pasada temporada frente al Bayern Múnich. EFE/EPA/TIAGO PETINGA/Archivo

Madrid, 27 dic (EFE).- Es difícil, pero es posible: se puede hablar del deporte en 2020 sin mencionar la covid-19.

Para ello hay que recurrir a un célebre burofax, a algún fichaje millonario, a las vidas que importan, a las muertes que también, a un examen de italiano, a un raquetazo desafortunado o a la detención de un futbolista.

En un mundo paralelo al de la pandemia, el deporte siguió discurriendo por caminos imprevisibles.

LA MUERTE DEL DIOS DEL FÚTBOL

Murió Maradona y se paró el mundo. El corazón de Diego dejó de latir el 25 de noviembre, catorce días después de ser dado de alta en un hospital en el que había sido operado de un hematoma subdural y tratado de un cuadro de abstinencia. Tenía 60 años recién cumplidos.

A fuerza de sortear una y otra vez la muerte, había hecho creer a sus seguidores que era eterno. Constatar la condición de mortal del mejor jugador de la historia fue un golpe inconcebible para su legión de adeptos, que en su afán por comprobarlo con sus propios ojos protagonizaron durante el velatorio escenas dantescas.

Se acabaron los adjetivos y las lágrimas. Las reacciones abarcaron todo el espectro posible, desde lo puramente analítico a lo más desmedido. En el balance final, las luces pudieron más que las sombras. Maradona descansó en paz.

UN VIAJE MALDITO

Diez meses antes, otro deportista de los mejores y más carismáticos de todos los tiempos, Kobe Bryant, había perdido la vida en un accidente de helicóptero. Su hija Gianna, de 13 años, y otras siete personas que viajaban en la nave corrieron la misma suerte en aquel viaje maldito del 26 de enero.

Kobe tenía 41 años y su muerte causó un impacto brutal en el mundo del deporte y, en particular, en la NBA, en la que ganó cinco anillos de campeón con Los Angeles Lakers, equipo en el que jugó durante 20 campañas hasta su retirada en 2016.

Los homenajes se desbordaron cuando la franquicia angelina se proclamó campeona de la última temporada. Era su primer título desde el último de Bryant, en 2010.

EL PELOTAZO DE DJOKOVIC

El primer torneo de Grand Slam disputado durante la pandemia, el Abierto de Estados Unidos, perdió de forma prematura al número uno mundial, el serbio Novak Djokovic. Y no porque fuera derrotado en la pista, sino por su descalificación tras una desafortunada acción en su partido de octavos de final ante el español Pablo Carreño.

Enfadado por la pérdida de un juego, Djokovic lanzó la pelota, sin mirar, hacia el fondo de la pista. La mala fortuna quiso que la bola golpease en la cabeza a una de las jueces de línea, que cayó al suelo debido al impacto. Aunque el pelotazo fue involuntario, las consecuencias fueron claras y el jugador quedó fuera del torneo por violación del código de conducta.

LAS VIDAS QUE IMPORTAN

La muerte por asfixia de George Floyd, un ciudadano negro estadounidense, después de que un policía blanco, Derek Chauvin, le arrestase y le presionase el cuello con la rodilla durante nueve minutos avivó el movimiento de protesta Black Lives Matter, que el deporte hizo suyo.

Desde los profesionales de la NBA y la WNBA hasta el piloto Lewis Hamilton, el capitán de los Springboks Siya Kolisi, la Bundesliga y clubes y jugadores de todo el mundo se sumaron a las manifestaciones contra el racismo mediante inscripciones en sus camisetas y mascarillas, mensajes en sus redes sociales y gestos simbólicos antes de los partidos.

Un tiroteo más con tintes racistas, el de Jacob Blake, llevó a la tenista Naomi Osaka a retirarse del torneo de Cincinnati, impresionada por el caso. "Antes que deportista, soy una mujer negra", afirmó.

LA IRRUPCIÓN DE POGACAR

Con solo 21 años, el ciclista esloveno Tadej Pogacar se abrió paso entre los grandes al ganar lo más grande, el Tour de Francia, en un final apoteósico.

Cuando todo apuntaba a la victoria de su compatriota Primoz Roglic, Pogacar cambió el guion de la prueba con una victoria monumental en la contrarreloj de la penúltima jornada.

Por primera vez desde que lo hizo Eddy Merckx en 1979, Pogacar se enfundó en París tres maillots: el amarillo de líder, el blanco de mejor joven y el de lunares de mejor escalador. El Tour consagró a un ciclista llamado a protagonizar días de gloria.

EL RÉCORD DE HARDER

La danesa Pernilla Harder se convirtió en 2020 en el fichaje más caro de la historia del fútbol femenino: 350.000 euros pagó el Chelsea al Wolfsburgo por tener en sus filas a la Bota de Oro de la temporada 2019-2020.

Jugará en el equipo inglés hasta 2023. En la primera campaña de Harder en Londres, el Chelsea mantiene una lucha cerrada con el Manchester United Women por el liderato de la Superliga femenina, aunque su fichaje estrella solo ha marcado dos goles.

La capitana de Dinamarca fue finalista al premio The Best, que ganó la inglesa Lucy Bronce, del Manchester City.

EL BUROFAX DE MESSI

Los servicios postales españoles tuvieron su minuto de fama mundial en 2020 gracias al término 'burofax', desconocido en el resto del planeta. Este sistema de mensajería fue el que empleó Leo Messi el 25 de agosto para solicitar al FC Barcelona, sin previo aviso, la carta de libertad.

El planeta futbolístico se tambaleó y los mejores clubes de las mejores ligas sacaron la calculadora para comprobar si el fichaje de Messi cabía en sus cuentas.

Papá Messi viajó a Barcelona y dijo que era "difícil" que su hijo continuase en el Barça. Dos días después, Leo anunció que seguiría siendo azulgrana.

"Yo no iría nunca a juicio contra el Barça porque es el club que amo, que me dio todo desde que llegué, es el club de mi vida". Lo seguirá siendo, al menos hasta el 30 de junio de 2021.

LAS PRISAS DE MÁRQUEZ

Marc Márquez, seis veces campeón mundial de la categoría reina del motociclismo, sufrió una caída el 19 de julio en la que se rompió el húmero del brazo derecho. Convencido de que su cuerpo podría superar los límites de la lógica, como tantas veces había hecho, dos semanas después intentó regresar a la competición. Esta vez no pudo ser.

La placa de titanio que fijaba la fractura se movió y le encaminó de nuevo al quirófano. El tiempo, lejos de curar la lesión, la fue complicando. En diciembre se sometió a una tercera operación y una infección le mantuvo ingresado diez días.

"Fue precipitada", admitió Márquez sobre aquella vuelta a los circuitos en Jerez. Y apuntó a una mala recomendación médica: "Soy valiente, pero no un inconsciente".

Promete que en 2021 no se repetirá la historia: esperará lo que haga falta antes de subirse a la moto, aunque se pierda parte de la temporada.

LA COPA SE LLAMA BILLIE

La Copa Federación se rebautizó coincidiendo con su 57 cumpleaños. La primera competición mundial de tenis por equipos femeninos adoptará a partir de ahora el nombre de Billie Jean King, "un tributo a la mujer que siempre estuvo ahí, desde que todo empezó en 1963".

King ganó la copa en diez ocasiones y era su embajadora mundial antes de tener "el honor" de prestarle su nombre.

La ganadora de doce títulos de Grand Slam, una de las mejores deportistas de siempre, expresó en un mensaje inolvidable lo que espera de todas las tenistas del mundo: "Sed audaces. Valientes. Atrevidas. Líderes. Desafiantes. Inclusivas. Imaginativas. Fiables. Cuidadosas. Diferentes. Auténticas. Desenvueltas. Aventureras. Preparadas. Atentas. Inteligentes. Intensas. Trabajadoras. Diligentes. Enérgicas. Libres. Creativas. Inspiradoras. Transformadoras. Imparables. Agradecidas. Ambiciosas. Positivas. Y creed".

EXAMEN DE ITALIANO

Ocho meses de suspensión para la rectora de la Universidad para extranjeros de Perugia, para su director y para un grupo de profesores: así acabó el 'caso Luis Suárez', jugador que necesitaba conseguir el pasaporte italiano y, para ello, aprobar un examen de conocimiento de esta lengua.

El entonces delantero barcelonista negociaba su posible fichaje por el Juventus.

Para ayudarle, y según demostró la Fiscalía de Perugia, la universidad envió al uruguayo las preguntas de la prueba y las respuestas que debía dar en perfecto italiano. Aprobó, claro.

Su profesora admitió que Suárez no hablaba "una palabra" ni sabía "conjugar los verbos".

Los responsables universitarios fueron investigados y sancionados. Mientras tanto, el jugador fue descartado por el Juventus y acabó en el Atlético de Madrid, donde hablar italiano, de momento, no le resulta imprescindible.

PRESO RONALDINHHO

Otro lío de papeles: el exfutbolista brasileño Ronaldinho Gaúcho y su hermano y empresario Roberto de Assis permanecieron seis meses presos en Asunción, acusados de ingresar en Paraguay con pasaportes falsos.

Habían viajado para prestar su imagen a un proyecto de asistencia médica gratuita a niños paraguayos, organizado por una fundación presidida por la empresaria Dalia López, que se encuentra prófuga.

Un mes después de su detención, los hermanos De Assis pagaron 1,6 millones de dólares para que les permitieran pasar su reclusión en un hotel.

Finalmente, en agosto un juez decidió la suspensión condicional del proceso y ambos pudieron salir de Paraguay rumbo a Brasil, aunque tuvieron que hacer frente a varios pagos en concepto de "reparación social".

HAMILTON, A LA VERA DE SCHUMI

En una temporada reducida a 17 grandes premios, el británico Lewis Hamilton volvió a proclamarse campeón de Fórmula Uno e igualó los siete títulos mundiales del alemán Michael Schumacher.

El primero lo ganó en 2008 con McLaren, los otros seis (2014, 2015, 2017-2020) con Mercedes.

Tiene 35 años, los mismos con los que Schumi ganó su último título

La continuidad para la próxima temporada de la fructífera relación entre Hamilton y la escudería alemana estaba pendiente de confirmación, pero la FIA ya ha incluido al de Stevenege en el listado de pilotos de Mercedes en 2021. Hechos consumados y el récord de títulos en el horizonte.

Natalia Arriaga