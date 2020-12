El histórico Partido Aprista afronta el riesgo de perder su inscripción en Perú

Fotografía de archivo de la sede del Partido Aprista Peruano en Lima (Perú). EFE/Paolo Aguilar/Archivo

Lima, 24 dic (EFE).- El histórico Partido Aprista Peruano (PAP), que lideró durante más de tres décadas el fallecido expresidente Alan García, ha puesto en riesgo su inscripción ante el jurado electoral por no haber acreditado correctamente sus listas de candidatos para los comicios generales de abril próximo en Perú.

Errores en el proceso por los canales virtuales habilitados, así como evidentes pugnas internas, han mostrado la crisis que afronta el partido fundado en 1930 por el ideólogo Víctor Raúl Haya de la Torre y por el que Alan García fue dos veces presidente de Perú (1985-1990 y 2006-2011).

La alerta sobre esta grave situación fue dada, precisamente, por Carla García, la hija mayor del exgobernante, quien encabeza la lista al Congreso por Lima pero señaló que esta no había sido acreditada a tiempo por el representante legal del partido.

NEGLIGENCIA Y CRÍTICAS.

El partido aseguró que sólo llegó a inscribir sus listas para las regiones de Junín y Arequipa, así como para los peruanos en el extranjero (lo que implica sólo 16 candidatos para los 130 escaños del Congreso), por el colapso de la página oficial en la que se debía cumplir ese proceso, como máximo, hasta el pasado martes.

Ante esta situación, la candidata presidencial aprista, Nidia Vílchez, reconoció en la emisora RPP Noticias que hubo una "negligencia" al esperar hasta el último momento para cumplir con el proceso, pero también cuestionó que el sistema virtual haya colapsado.

En ese sentido, la candidata pidió que se les permita completar su inscripción, pero también reconoció las pugnas internas que se presentan ante el intento de renovar a los dirigentes apristas tras la muerte de García (1949-2019).

Detalló que intentó reunirse con los representantes legales para conocer los pormenores del problema de inscripción, pero no le permitieron ingresar al local principal del PAP, en el centro histórico de Lima.

"Tal vez alguien se resiste a la renovación", sostuvo antes de indicar que finalmente la reunión se pudo celebrar en el distrito limeño de Miraflores y que "el proceso de renovación en el liderazgo del Partido Aprista no tiene retroceso".

PLAZO CERRADO

A pesar de la posición de Vílchez, el experto en temas electorales José Tello aseguró que, tras haber vencido el plazo, no será posible que el jurado electoral permita la inclusión de otras listas partidarias.

"Han debido de prever y hacer la inscripción antes de que el sistema colapse. Todo sistema colapsa el último día, puede haber lentitud", remarcó en la emisora RPP Noticias.

Tello fue enfático al señalar que si los dirigentes apristas deciden retirar su lista para la presidencia en protesta por la no inscripción de sus candidatos al Congreso, de inmediato el partido perderá su inscripción ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE).

De participar, finalmente, en los comicios de abril próximo, el Partido Aprista deberá obtener, cuando menos, el 5 % de los votos en todo el país para mantener su inscripción, una situación que, según remarcaron medios locales, será muy complicada si sólo participa en tres de las 25 regiones del país.

SANCIÓN A REPRESENTANTES

Tras denunciar el incumplimiento de los plazos de inscripción, Carla García aseguró que el representante legal de su agrupación "debe dar un paso al costado" por su responsabilidad en este tema.

García consideró que la falta de inscripción se produjo "por una negligencia", ya que los demás partidos sí lo lograron "porque seguramente lo hicieron en algún momento previo, no a última hora".

"Me parece que sí hay un tema de desidia, es la primera vez que se maneja esto a través de internet y no llevando directamente los papeles en físico. Siendo así, hemos tenido que evaluar antes, prepararnos un poco más", sentenció.

RECURSOS LEGALES

García también informó que el actual presidente de la dirección política del PAP, Mauricio Mulder, ha presentado un recurso para que se les permita culminar con la inscripción de sus candidatos.

Vílchez pidió, por su parte, que se deje que el jurado electoral "haga su papel", aunque remarcó que si no procede su pedido tendrán que determinar las responsabilidades al interior de su partido.

"Internamente nosotros tendremos responsables, quienes tendrán que asumir y poner sus cargos a disposición para responder de una posible negligencia", concluyó.