Ecuador.- El Tribunal Electoral de Ecuador rechaza el recurso que buscaba impugnar la candidatura del partido de Correa

El Tribunal Contencioso Electoral (TCE) de Ecuador ha desechado este jueves un recurso interpuesto en contra de la candidatura del binomio del partido que lidera el expresidente Rafael Correa, Unión por la Esperanza, formado por Andrés Arauz y Carlos Rabascall, para los próximos comicios electorales.



El juez del TCE, Ángel Torres, ha fallado en contra del intento de impugnación por "falta de legitimación activa", por lo que, con esta decisión la candidatura presidencial del partido de Correa queda en firme tanto por parte del TCE como por parte del Consejo Nacional Electoral (CNE)



El recurso había sido presentado por el exministro de Energía Carlos Arboleda y Wilson Freire, después de que el CNE rechazara aceptar un recurso contra el binomio correísta el pasado 8 de diciembre, tal y como informa el diario local 'El Comercio'. Ambos son militantes del Partido Sociedad Patriótica (PSC), que patrocina la candidatura presidencial del exmandatario Lucio Gutiérrez (2003-2005).



Con esta decisión del TCE, hasta el momento se han aceptado un total de 16 candidaturas para los comicios del 7 de febrero, en los que Ecuador elegirá presidente.



La coalición UNES engloba a los partidos políticos Revolución Ciudadana, fundado por el expresidente Rafael Correa, y Centro Democrático. En un primer momento, el mismo Correa sería quien acompañaría a Arauz en la fórmula presidencial, pero la aceptación de su precandidatura fue rechazada por el CNE al razonar que era un trámite que se tenía que hacer presencialmente y no se podía delegar, mientras que el expresidente estaba en Bélgica, donde reside.



La candidatura de Arauz, candidato que lidera los sondeos, ha estado envuelta en polémica, ante la posibilidad de que el CNE rechazara su candidatura, algo contra lo que se opusieron el grupo de Puebla y figuras relevantes de la escena latinoamericana progresista como la vicepresidenta argentina, Cristina Fernández de Kirchner.



Finalmente, el CNE aceptó su candidatura, aunque han sido repetidos los intentos por descalificarle para los comicios presidenciales. El TCE sigue siendo el máximo órgano en materia electoral en Ecuador, por lo que con esta petición de impugnación podría finalmente rechazarse la candidatura de Arauz.



TIRA Y AFLOJA ENTRE ÓRGANOS ELECTORALES



Las elecciones presidenciales ecuatorianas han estado envueltas en polémica durante los pasados meses, con resoluciones contradictorias por parte de los dos órganos electorales del país, en un tira y afloja que parece no terminar, a pesar de que el 31 de diciembre está planeado que de comienzo la campaña electoral y la lista de candidaturas debería estar cerrada.



Cabe resaltar que el TCE es el máximo órgano de justicia en materia electoral del país, y sus fallos son la instancia definitiva, mientras que el CNE es el ente administrativo.



Incluso este martes el vicepresidente del CNE, Enrique Pita, barajó la posibilidad de modificar la fecha de la primera vuelta de los comicios durante una entrevista en Teleamazonas.



Esto podría ser debido a "un problema de calendario", según Pita, en medio de una demanda del CNE al Tribunal Constitucional por un conflicto de competencias con el TCE, que resolvió una sentencia para ampliar los plazos de inscripción de candidatos a petición del partido Justicia Social.



Ante esta posibilidad, Arauz, principal favorito, ha mostrado preocupación de "un intento de golpe de Estado en nuestro país, un golpe a la democracia ecuatoriana" que estaría "en marcha" por "la ambición de Lenín Moreno (el actual presidente) y de quienes lo rodean para alargar su estadía en el poder con absoluta carencia de legitimidad democrática".



Esto sería una estrategia, según el candidato correísta, de "alcanzar a realizar los negociados de última hora alrededor de privatizaciones de activos estratégicos".



En esta línea de enfrentamiento entre ambos órganos, el TCE ha fijado para el 26 de diciembre una audiencia contra cuatro integrantes del CNE, después de que se presentara una solicitud de destitución contra ellos por una supuesta infracción electoral.



El partido político Justicia Social presentó una denuncia contra cuatro de lo cinco vocales del CNE para exigir su destitución, multa y pérdida de derechos políticos por no cumplir con una sentencia que les permitiría inscribir su candidatura para las próximas elecciones presidenciales.



Precisamente, estos vocales votaron en contra de acatar una sentencia del TCE por considerar que se trataba de una intromisión en las competencias exclusivas del organismo, además de pedir la revocación del fallo.



Esta no ha sido la primera denuncia por parte de candidatos a las presidenciales que se emite contra las autoridades del CNE, de hecho, la Fiscalía General de Ecuador remitió una consulta al Tribunal Nacional de Justicia a finales del pasado mes de noviembre para consultar si era procedente abrir una investigación previa contra las autoridades del órgano, una petición que todavía no ha obtenido respuesta.