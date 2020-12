Colombia.- Revocan la orden de arresto contra el ministro de Defensa de Colombia y el general de la Policía por desacato

MADRID, 16 (EUROPA PRESS)



El Tribunal Superior de Manizales, en el oeste de Colombia, ha revocado este martes la orden de arresto para el ministro de Defensa de Colombia, Carlos Holmes Trujillo, y el director de la Policía Nacional, el general Óscar Atehortúa, por un supuesto delito de desacato al no cumplir con una tutela judicial que les obligaba a ascender al mayor Faiber Moreno Salazar.



El Alto Tribunal ha argumentado que si bien la Dirección General de la Policía Nacional validó el tiempo que Moreno Salazar estuvo fuera de la institución, en el proceso de ascenso se determinó que no cumplía con los requisitos de ascenso a teniente coronel, informa la emisora colombiana Caracol Radio.



Así, el pasado 10 de diciembre desde la institución se concluyó que Moreno Salazar no era apto entre otras cosas por las investigaciones que arrastraba en su contra por "conductas contrarias a la disciplina policial", así como por "no cumplir con la totalidad de las metas institucionales, presentar registros negativos en su seguimiento y tener deudas alimenticias y públicas".



La juez de este tribunal, Sofy Soraya Mosquera, ha explicado que ante estas aclaraciones no se puede considerar que Moreno Salazar haya sido víctima de una vulneración de sus derechos, por lo que ha dejado sin efecto la orden que pesaba sobre Holmes Trujillo y Atehortúa.



El juez César Cruz Valencia de Chinchiná, en el departamento de Caldas emitió una orden de arresto el pasado 10 de diciembre contra el ministro de Defensa y el director de la Policía al considerar que habían incumplido un fallo de tutela dictado en agosto de 2019 por el cual se asumía que no se había actuado de forma adecuada con Moreno Salazar.



El mayor fue apartado durante diez años del servicio, pero logró que se declarase nulo el despido, lo que obligaba no solo a su reincorporación al cuerpo, sino que el juez reclamó a la Policía y al Ministerio de Defensa que considerasen el tiempo que Moreno Salazar estuvo ausente y le ascendiesen a teniente coronel.