David, hijo de Rocío Carrasco y Antonio David Flores, cumple 22 años

17/07/2017 David Flores, en una imagen de 2017 junto a su padre, Antonio David, y la mujer de éste, Olga Moreno



MADRID, 15 (CHANCE)



David, el hijo menor de Rocío Carrasco y Antonio David Flores, cumple hoy 22 años. Un día especial que el joven, sumamente tímido y alejado de la vida pública y mediática que ha elegido la mayoría de su familia, celebrará en la intimidad, con su padre, Olga Moreno - a la que quiere como si fuese su madre - y sus dos hermanas, Rocío y Lola.



El nieto de Rocío Jurado llegó al mundo tal día como hoy en 1998, dos años después del nacimiento de su hermana Rocío, la persona a la que David está más unido. Cuando el pequeño tenía tan solo un año, sus famosos padres se separaban, comenzando una cruenta batalla legal y mediática que, 20 años después, sigue más vigente que nunca y que parece no tener fin.



Muy discreto e intentando mantenerse en todo momento en un segundo plano mediático, David lleva, al igual que su hermana, siete años sin hablarse con su madre. Algo que nunca llegaremos a entender y de lo que, todavía a día de hoy, desconocemos el motivo real por el que el chico, con 15 años, se fue a vivir con su padre y Olga Moreno a Málaga, cortando toda relación con Rocío Carrasco y Fidel Albiac.



Diferentes fuentes apuntan al abogado como culpable de este distanciamiento entre madre e hijos, y en una ocasión Amador Mohedano confesó que el pequeño David le había comentado - viendo la portada de "Hola" de la boda de su madre - que Fidel "no era demasiado agradable". Un enlace al que por cierto el joven no fue porque su madre le invitó a través de sus abogados, en vez de llamarle directamente, como ha asegurado Antonio David.



Muy unido a su padre, a Olga y a sus hermanas, es habitual ver a David - que estudia un ciclo formativo - dando tranquilos paseos por Málaga con su mascota. Tímido, y muy educado, nunca ha hablado con la prensa y, a sus 22 años, nos atrevemos a decir que seguirá en su tónica de mantener un anonimato en el que se mueve como pez en el agua.



Rocío Flores, que adora a su hermano, le ha dedicado una preciosa y emotiva felicitación a través de su cuenta de Instagram: "Felicidades mi enano, tu eres mi regalo de la vida , que nada ni nadie te borre esa sonrisa que me alegra la vida , deseo que siempre seas tan feliz como eres, nadie me ha enseñado tanto como tú , eres la persona más guerrera que conozco, siempre superándote y siempre haciéndonos feliz. te amamos".