El orden en la casa: la clave es ir de a poco

ILUSTRACIÓN - Cuanto menos cosas se tenga en la casa, más fácil será mantenerla ordenada. Foto: Christin Klose/dpa

Ordenar hace bien. "El orden hace que se tenga una mayor sensación de control y que no nos sintamos tan estresados", opinó la coach alemana Anne Hölz, quien enseña técnicas para tener la casa ordenada. En su opinión, lo ideal es encarar el orden con varios pasos pequeños en vez de tratar de ordenar todo de una vez, mediante una gran acción. "Es menos trabajo retirar la taza de café cada vez que se la usa en vez de dejarla tirada por ahí y tener que retirarla más tarde", aseguró. Su principal consejo es tener la menor cantidad posible de cosas en la casa. "Todo lo que no tengo son cosas que tampoco tengo que administrar, limpiar, lavar o guardar", explicó. La experta indicó que no hay que tirar lo que se ama y usa, sino lo que molesta y es superfluo hace rato. "Un ejemplo son los chupetes que los niños no usan más, o las instrucciones de electrodomésticos que se tiraron hace rato", ejemplificó. Hölz opinó que, cuanto menos se tiene, también es más fácil ordenar. dpa