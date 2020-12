Elon Musk abandona Silicon Valley y se traslada a vivir a Texas

El consejero delegado de Tesla y fundador de SpaceX, Elon Musk. EFE/EPA/HANNIBAL HANSCHKE/Archivo

San Francisco, 8 dic (EFE).- El consejero delegado de Tesla y fundador de SpaceX, Elon Musk, anunció este martes que abandonó su lugar de residencia en la zona tecnológica conocida como Silicon Valley (California) y se trasladó a vivir a Texas, donde sus empresas tienen cada vez más presencia.

El popular inventor reveló su cambio de residencia en una entrevista en The Wall Street Journal, y aprovechó para criticar la, a su juicio, "complacencia" que se ha apoderado de la que durante décadas ha sido el motor de la innovación tecnológica en EE.UU.

"Si un equipo lleva ganando durante demasiado tiempo, tiende a volverse complaciente y deja de ganar los campeonatos. California lleva ganando demasiado tiempo", apuntó Musk, quien ya anteriormente se había mostrado insatisfecho con el clima político y regulatorio del estado más poblado de EE.UU.

Aunque tanto Tesla como SpaceX siguen teniendo gran parte de sus operaciones en California, ambas empresas llevan apostando cada vez más fuerte por Texas, que además no tiene impuestos sobre la renta a nivel estatal, a diferencia de California, con uno de los más altos del país.

A diferencia de California, un estado en el que los demócratas copan todos los lugares de la Administración estatal y que durante los cuatro años de Gobierno de Donald Trump se ha erigido en el principal bastión contra las políticas de Washington, en Texas son los republicanos quienes controlan la mayor parte de la Administración del estado.

La capital de Texas, Austin, también fue el lugar elegido por Tesla para construir se segunda fábrica de vehículos eléctricos en EE.UU.

A principios de mayo, Musk protagonizó un enfrentamiento público de varios días con las autoridades del condado de Alameda, en el área de la Bahía de San Francisco, cuando estas no le permitieron reabrir la fábrica de Telsa en la localidad de Fremont por las restricciones por la pandemia de covid-19.

En esa ocasión, el consejero delegado de la firma ya amenazó con sacar la sede de California y trasladarla a otro estado.

Desde el inicio de la pandemia, han sido varias las empresas y ejecutivos de la industria tecnológica que han abandonado Silicon Valley, puesto que el trabajo remoto les ha permitido reubicarse en lugares con un costo de vida muy inferior y con regulaciones menos estrictas.