Villarreal, Granada, Milan y Tottenham pasan a los cruces de Europa League

Villarreal y Granada se clasificaron este jueves para los dieciseisavos de final de la Europa League, instancia que también alcanzaron equipos como Milan, Tottenham, Bayer Leverkusen, Benfica, Glasgow Rangers y PSV Eindhoven.

También lograron el pase Slavia de Praga, Lille, Amberes, Dínamo de Zagreb, Estrella Roja y Sporting de Braga.

Todos estos equipos se unen a los que ya habían obtenido la clasificación la semana pasada: Roma, Leicester, Hoffenheim y Arsenal.

El Villarreal se convirtió en el primero de los tres equipos españoles en lograr la clasificación luego de ganar por 1-0 en campo del Sivasspor en su quinto partido del grupo I.

Además, se aseguró el primer puesto de la llave tras el empate del Maccabi en Qarabagh (1-1).

- "Objetivo cumplido " -

"El objetivo se ha cumplido en dos direcciones. La primera, la clasificación (...) Y la segunda, seguir combinando jugadores con experiencia con jugadores jóvenes, que además lo hacen con ese crecimiento al rendimiento y a la exigencia que queremos", se felicitó el técnico del 'Submarino Amarillo' Unai Emery.

También logró la clasificación el Granada, pese a perder en casa 1-0 ante el PSV Eindhoven, pero españoles y holandeses se vieron beneficiados por la derrota del PAOK Salónica en Chipre.

Para asegurarse la primera plaza del grupo, el Granada tendrá que ganar en Salónica o igualar el resultado del PSV, que recibirá en Eindhoven al Omonia Nicosia.

El tercer equipo español en esta competición, la Real Sociedad dejó pasar la oportunidad de clasificarse al no pasar del empate 2-2 frente al Rijeka y tendrá que buscar el pase la próxima semana en Nápoles, que empató 1-1 en su visita al AZ Alkmaar.

Frente a un rival croata que no había sumado ningún punto hasta ahora, el equipo vasco sufrió incluso para empatar en el tramo final, gracias a un tanto de Nacho Monreal (79).

Tras estos resultados, el Nápoles lidera el grupo con 10 puntos, por los 8 de Real Sociedad y AZ Alkmaar.

La Real Sociedad debe ganar en Nápoles para clasificarse, además como primera de grupo, o hacer al menos el mismo resultado que el equipo holandés, al que gana en el gol 'average'.

Este grupo F es el más igualado de los 12 de la Europa League y el único en el que tras cinco jornadas no hay al menos un equipo ya clasificado.

En el grupo H, el Milan logró el pase tras ganar 4-2 al Celtic de Glasgow, en un partido en el que los 'rossoneri' lograron remontar dos goles de desventaja y en el que marcaron los españoles Samu Castillejo y Brahim Díaz.

"Estoy feliz por la reacción y la remontada, pero también por clasificarnos cuando aún queda un partido", se felicitó Stefano Pioli, el técnico del Milan que este jueves regresaba al banquillo tras superar el covid-19.

En esa misma llave, el Lille selló su pase tras superar 2-0 al Sparta de Praga.

El Tottenham de Mourinho, por su parte, sumó el punto que necesitaba para meterse en dieciseisavos tras empatar 3-3 frente al LASK austriaco, con un gol de penal de Gareth Bale.

- Regreso de los hinchas en Londres -

Los 'Spurs' se jugarán el primer puesto del grupo J la próxima semana contra el Amberes, también clasificado.

José Mourinho no quedó satisfecho de la actuación de algunos de sus hombres pese a la clasificación: "Sé que a algunos no les motiva jugar la fase de grupos de la Europa League (...) Cuando he visto el calentamiento de ellos y el nuestro, he visto una gran diferencia de intensidad, de comunicación y de entusiasmo", criticó el portugués.

Equipos ya clasificados como Roma y Arsenal volvieron a ganar sus partidos, todo lo contrario que el Leicester que sufrió su primera derrota en el torneo en su visita al Zorya Luhansk ucraniano.

En Londres, la noticia destacada fue que por primera vez desde la vuelta del fútbol en Inglaterra en junio, tras el parón por la pandemia del covid-19, unas 2.000 personas estuvieron presentes en el Emirates Stadium para asistir en directo a la victoria de los 'Gunners'.

"Estoy encantado con la vuelta de los fans porque ellos marcan diferencias", se felicitó el técnico Mikel Arteta, cuyo equipo correspondió con una amplia victoria por 4-1 frente al Rapid de Viena.

El fútbol inglés prevé una vuelta progresiva de los aficionados a los estadios, según el nivel de incidencia de la pandemia en las diferentes ciudades del país.

bur-mcd