Los Uffizi de Florencia "traducen" sus obras maestras a la lengua de signos

Entrada de la Galer�a Uffizi en Florencia. EFE/EPA/CLAUDIO GIOVANNINI/Archivo

Roma, 2 dic (EFE).- La Galería de los Uffizi de Florencia explicará sus grandes obras de arte con vídeo en lengua de signos, una apuesta por la inclusión de las personas sordas presentada hoy, víspera del Día Internacional de las Personas con Discapacidad.

Por el momento son once las obras explicadas en vídeos con lengua de signos con subtítulos en italiano y también en inglés, según explicó hoy en una rueda de prensa telemática Anna Soffici, del área de Mediación Cultural y Accesibilidad del Museo. Y "próximamente" se sumarán otros ocho vídeos.

De este modo las personas con discapacidad auditiva, a través de sus teléfonos móviles, podrán disfrutar de grandes joyas del Renacimiento custodiadas en la principal pinacoteca de Italia, como "La Primavera" (1480) de Botticelli o de los históricos retratos de los Duques de Urbino (1473-1475) de Piero della Francesca.

Pero también de "El Nacimiento de Venus" (1485) de Botticelli, "La Anunciación" (1472) de Leonardo Da Vinci, el impresionante "Tondo Doni" (1505-1506) de Miguel Ángel o "La batalla de San Romano" (1435-1440) de Paolo Uccello.

Pero la iniciativa no se limita a las personas que acudan al museo florentino, sino que podrán verse por internet desde cualquier parte del mundo, para llegar a estas obras sin necesidad de viajar.

Soffici explicó que los vídeos explicativos no serán largos sino que se limitan a ofrecer la información "esencial" porque el objetivo final es "acompañar con discreción" al visitante sordo para permitirle también apreciar visualmente de estos bellos cuadros.

El director de los Uffizi, Eike Schmidt, consideró que el acceso a la cultura debe llegar a todo el mundo por igual y "aplicar este derecho" es "uno de los principales objetivos" de su museo.

Todo con el fin de respetar el artículo noveno de la Convención de Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad: "A fin de que las personas con discapacidad puedan vivir en forma independiente y participar plenamente en todos los aspectos de la vida, los Estados Partes adoptarán medidas pertinentes para asegurar su acceso, en igualdad de condiciones con las demás, al entorno físico".

El presidente del Ente Nacional para Sordos, Giuseppe Petrucci, consideró que la iniciativa de los Uffizi es "fundamental", más si cabe en un país, Italia, donde "la cultura es un mundo dinámico y sensible" que merece ser disfrutado por todos por igual.

La Galería florentina, que ya cuenta con explicaciones en Braille junto a sus obras, da de este modo un paso más por la inclusión de las personas sordas.

En 2019 su Departamento de Educación activó un servicio para que intérpretes de la lengua de signos italianos acompañaran a los niños y estudiantes sordos que participaban en sus proyectos educativos.

Y desde el pasado 23 de septiembre, Día Internacional de la Lengua de Signos, lanzó en su portal de Facebook el proyecto "Palabras clave", vídeos breves en esa lengua en los que cada mes se reflexiona sobre conceptos como el justicia o la valentía, temas que desde siempre inspiraron el arte.