Tips para una mudanza fácil y sin agobios

La organizadora profesional Vanesa Travieso, formada en EEUU con la famosísima gurú del orden Marie Kondo, ha decidido aprovechar su condición de madrina del nuevo Citroën ë-Jumpy y facilitarnos, durante un encuentro virtual organizado por Citroën, las claves para realizar un cambio de domicilio sencillo y ordenado.



En primer lugar, la creadora de 'Pon Orden' nos recomienda conocer muy bien la casa a la que nos mudamos para planificar dónde va a ir cada cama, mueble o armario y tomar bien sus medidas para evitar sorpresas. Además, organizarla con la antelación suficiente nos dará la oportunidad de ir haciendo cajas y no dejar esta labor para última hora. Según Travieso, "lo que conseguiremos con esto es no agobiarnos, eso sí, sin prisa, pero sin pausa, cada día haz cajas". Además, recomienda empaquetar primero las cosas que sabemos que no necesitaremos, como libros, sábanas y toallas, ropa de otra temporada, algunos utensilios de cocina, juguetes etc, e identificar cada bulto con pegatinas o colores que nos permitan identificar su contenido a simple vista. Así conseguiremos llegar al día de la mudanza con todo listo y sin agobios. Otra de las recomendaciones de la popular organizadora profesional es aprovechar este momento para hacer limpieza, descartar, tirar y donar todo aquello que hemos acumulado durante años y no usamos. "Dejemos que fluya la energía en la nueva casa y deshazte de todo lo que estaba estancado y almacenado", aconseja.



Tips de Vanesa Travieso para conseguir una mudanza fácil y sencilla:



- Si haces la mudanza con una empresa especializada no te olvides de pedir "cajas perchero". Toda la ropa colgada va en esas cajas y sólo has de volver a colgarlas en el nuevo armario. Si no tienes esa posibilidad, coge una bolsa de las grandes, haz montones de ropa en perchas, cúbrelas de arriba abajo y haz un nudo en la parte superior.



- Utiliza cajas pequeñas para los libros.



- Aprovecha para envolver las cosas delicadas con sábanas y toallas.



- Haz una caja o maleta con lo que necesitas para el primer día.



- Identifica con una etiqueta o cinta los cables de todos los aparatos electrónicos o bien sujétalos con cinta aislante directamente al aparto en cuestión.



- Prepara una lista con las cosas que vas a necesitar del supermercado.



- Intenta consumir toda la comida que ya tienes en la nevera y no compres más cosas durante la semana previa a la mudanza.



- Lleva contigo las cosas más importantes como documentos, joyas...



- Por último, si estás solx, pide ayuda a tus amigxs y familiares, verás que, con estos consejos, con tiempo y organizado todo será más fácil y sencillo.