El papa Francisco deja su huella con la investidura de 13 nuevos cardenales

SHOTLIST CIUDAD DEL VATICANO, SANTA SEDE28 DE NOVIEMBRE DE 2020FUENTE: CTVRESTRICCIONES: PROHIBIDA LA REVENTA / NO RESALEUSO EXCLUSIVAMENTE EDITORIAL 1. Plano medio los obispos entran al comienzo del consistorio en la Basílica de San Pedro2. Plano general El Papa Francisco se sienta al comienzo del consistorio en la Basílica de San Pedro3. Plano medio Bishop of Gozo Mario Grech speaks before being raised to the rank of Cardinal4. Plano medio El obispo de Gozo Mario Grech habla antes de ser elevado al rango de cardenal5. Plano general Los cardenales se sientan en la Basílica de San Pedro durante el consistorio 6. Plano medio Los cardenales se sientan en la Basílica de San Pedro con monitores de los cardenales que no pueden asistir al consistorio al fondo 7. Paneo de abajo a arriba Cardenal lee durante el consistorio 8. Plano general vista general del consistorio 9. Plano medio Wilton Daniel Gregory se sienta antes de ser elevado al rango de cardenal 10. Plano medio El Papa Francisco habla durante el consistorio11. Plano general El Papa Francisco habla con 11 de los 13 nuevos cardenales sentados en la Basílica de San Pedro 12. Plano medio Mauro Gambetti, Custodio General del Sagrado Convento de San Francisco se sienta antes de ser elevado al rango de Cardenal13. Plano general cardenales en el vaticano14. Plano medio El Papa Francisco coloca la gorra escarlata cuadrangular, o birreta, al nuevo cardenal Mario Grech 15. Plano medio El Papa Francisco lee el ritual para nominar a un cardenal16. Plano general Mario Grech se va después de ser elevado al rango de cardenal17. Plano medio El Papa Francisco coloca la gorra escarlata cuadrangular, o birreta, al nuevo cardenal Raniero Cantalamessa 18. Plano medio El Papa Francisco nomina a los cardenales arzobispo José Fuerte Advincula de Filipinas y Cornelius Sim, el vicario apostólico de la nación de mayoría musulmana de Brunei, quien no pudo viajar debido a restricciones de coronavirus. 19. Plano medio El Papa Francisco pone fin al consistorio

Te Recomendamos