España vacunará primero a trabajadores y ancianos de residencias desde enero

El ministro de Sanidad, Salvador Illa, comparece en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros este martes en Madrid. EFE/ J.J. Guill�n

Madrid, 24 nov (EFE).- Los ancianos y los otros residentes y trabajadores de centros sanitarios y sociosanitarios serán los primeros grupos de población que recibirán la vacuna de la covid-19 en España, unos 2,5 millones de personas entre enero y marzo próximos, anunció este martes el ministro de Sanidad, Salvador Illa.

A ellos les seguirán el resto de personal sanitario y personas calificadas como grandes dependientes, según la estrategia nacional de vacunación aprobada por el Gobierno, basada en cuatro niveles de riesgo: morbilidad grave y mortalidad, grado de exposición a la enfermedad, impacto socioeconómico y ritmo de transmisión.

Los ancianos alojados en residencias carentes de la atención sociosanitaria adecuada y el personal sanitario han sufrido especialmente la epidemia de coronavirus en España, sobre todo durante la primera ola, entre marzo y junio pasados, cuando se contagiaron más de 52.000 profesionales de centros médicos y hospitales, según datos del Ministerio de Sanidad.

En rueda de prensa, Illa garantizó que habrá dosis suficientes de vacunas en 2021 para el "cien por cien de la población" de España, un país de más de 47 millones de habitantes.

Por ahora, la segunda ola de contagios se mantiene a la baja, con una incidencia acumulada de 374 casos por cada 100.000 habitantes en los últimos 14 días, según informó Sanidad este lunes. Hasta el momento, 1.582.616 personas se infectaron y 43.131 murieron.

VACUNACIÓN EN VARIAS FASES

El plan de vacunación establece 18 grupos poblacionales, a los que se administrarán las dosis en función de la disponibilidad.

En la primera fase, desde enero hasta principios de marzo, se dará prioridad al personal sociosanitario y las personas mayores y con discapacidad y, después, al resto de sanitarios y grandes dependientes; la segunda se prolongará hasta junio y en la tercera, cuya duración no especificó el ministro, se terminará de vacunar al resto.

El orden de prioridad, explicó, se decidió según "criterios científicos, éticos y legales", según los principios de igualdad, necesidad, equidad, protección de la discapacidad y beneficio social.

No precisó, sin embargo, cuáles son todos los grupos de población que serán vacunados, sino que se darán a conocer "oportunamente".

Todas las vacunas de la covid-19 que se administren en España dispondrán de los "mismos niveles de seguridad" que las habituales y y serán gratuitas para los ciudadanos, financiada por el Sistema Nacional de Salud.

Recordó que la Comisión Europea acaba de cerrar un acuerdo de compra anticipada con la farmaceútica Moderna, que se une así a los culminados con Sanofi, Janssen, Astrazeneca, Pfizer y BioNTech; aunque Europa también está negociando con Novavax y Curevac.

Tres de ellas -Moderna, Astrazeneca y Pfizer- están en proceso de revisión por parte de la Agencia Europea del Medicamento (EMA). En total, España aspira a lograr con estos contratos 140 millones de dosis, que servirían para inmunizar a unos 80 millones de personas.

Sobre los plazos, el ministro aseguró que "no habrá dilación" entre la aprobación de la EMA y la correspondiente de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios.