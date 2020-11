Alejandro Sanz, ganador del Grammy Latino a Mejor Grabación del Año por "Contigo"

MADRID, 20 (CHANCE)



Pese a la complicada situación que estamos viviendo, a nivel internacional, por la pandemia del Covid-19, la música ha podido vivir, hace tan sólo unas horas, una de sus noches más especiales; la de la entrega de la 21 edición de los Latin Grammy, uno de los premios más importantes para los artistas latinos.



Celebrada en Miami y bajo el lema de "La música nos humaniza", El American Airlines Arena ha vivido una noche de fiesta, en la que se han entregado uno de los galardones más prestigiosos de la música en español. Una gala sobria en la que, a causa de la pandemia del Coronavirus, muchos de los premiados no pudieron acudir a recoger su premio, pero que no dudaron en estar "presentes" desde sus respectivos países por videollamada, como Alejandro Fernández - desde México - Bad Bunny - desde Puerto Rico - o Anitta, desde Brasil.



Uno de los ausentes de la noche fue Alejandro Sanz, que se ha hecho con el Grammy Latino a Mejor Grabación del Año por "Contigo", premio que ha agradecido muy emocionado desde Madrid, con estas palabras: "La música siempre sorprende y nunca defrauda. Y contigo, Joaquín Sabina, más. Tejedor de poemas hechos canción. Mi enhorabuena a todos los premiados. Sigamos haciendo lo que nos da vida".



Rosalía, por su parte, se convirtió en una de las triunfadoras de la gala - a la que no asistió, cuando se esperaba su presencia - y se hizo con el Grammy en tres categorías: Mejor Canción Urbana y Mejor Fusión/Interpretación Urbana por "Yo x Ti Tú x Mi" y Mejor Vídeo Musical en versión corta por "TKN", junto a Travis Scott.



Aitana y Beret, nominados a Mejor Álbum Pop Vocal, se fueron de vacío, ya que Ricky Martin con "Pausa" se hizo con el Grammy Latino en dicha categoría.



Una gala diferente pero que, como ha dicho uno de los vencedores de la noche, Alejandro Sanz, deja claro que "la música nos da vida" y ni una pandemia que está asolando a todo el planeta puede con la música, tan necesaria y sanadora en estos momentos.





