Baloncesto/NBA.- Los Timberwolves eligen a Anthony Edwards en el número uno del 'draft' NBA

19/11/2020 Anthony Edwards con su nueva camiseta DEPORTES MINNESOTA TIMBERWOLVES



MADRID, 19 (EUROPA PRESS)



El escolta Anthony Edwards, procedente de la Universidad de Georgia, ha sido seleccionado por Minnesota Timberwolves en la primera posición del 'draft' de la NBA, donde no ha habido presencia de jugadores españoles pero sí de clubes ACB, ya que han sido seleccionados Leandro Bolmaro (Barcelona) y Vit Krejci (Casademont Zaragoza).



No hubo sorpresas en este excepcional 'draft' celebrado de forma telemática y los 'Wolves' seleccionaron a Edwards para completar un prometedor equipo junto con Karl-Anthony Towns, D'Angelo Russell y el 'hijo pródigo' Ricky Rubio, a la espera de que se haga oficial la vuelta del español.



La segunda elección correspondía a Golden State Warriors y el equipo californiano, que espera volver a la carga tras una temporada para el olvido, se decantó por el pívot James Wiseman, llamado a ser importante desde el primer día en un equipo que se ha distinguido en los últimos años por no alinear a un '5' puro.



El podio de la noche lo completó LaMelo Ball, el segundo de los mediáticos hermanos Ball que aterriza en la NBA después de Lonzo. El espigado base, que protagonizó un sorprendente salto al profesionalismo con apenas 16 años en Lituania, vestirá la camiseta de Charlotte Hornets, la franquicia que tiene como dueño a Michael Jordan.



Además, en el 'Top 10' también destacan la presencia de dos europeos, el base francés Killian Hayes, seleccionado en la séptima plaza por Detroit Pistons, y el israelí Deni Avdija, elegido en la novena por Washington Wizards.



En cuanto al baloncesto español, no hubo jugadores, pero sí clubes involucrados. Así, el base argentino Leandro Bolmaro fue seleccionado por New York Knicks en el puesto 23 y sus derechos fueron traspasados después a los Timberwolves, mientras que Oklahoma City Thunder se quedó con los derecho del escolta checo Vit Krejci, inicialmente elegido por Washington Wizards en el 37.



--PRIMERAS ELECCIONES DEL DRAFT 2020.



1. Anthony Edwards (Minnesota Timberwolves).



2. James Wiseman (Golden State Warriors).



3. LaMelo Ball (Charlotte Hornets).



4. Patrick Williams (Chicago Bulls).



5. Isaak Okoro (Cleveland Cavaliers).



6. Onyeka Okongwu (Atlanta Hawks).



7. Killian Hayes (Detroit Pistons).



8. Obi Toppin (New York Knicks).



9. Deni Avdija (Washington Wizards).



10.Jalen Smith (Phoenix Suns).