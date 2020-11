Baloncesto/NBA.- El base español Ricky Rubio retornará a Minnesota Timberwolves

27/10/2015 Baloncesto/NBA.- El base espa�ol Ricky Rubio retornar� a Minnesota Timberwolves. El base espa�ol Ricky Rubio no jugar� finalmente la pr�xima temporada de la NBA en Oklahoma City Thunder, sino que lo har� en el que fue su primer equipo en la liga estadounidense, Minnesota Timberwolves, un proyecto atractivo con jugadores como Karl-Anthony Towns, D'Angelo Russell y el n�mero uno del 'draft', Anthony Edwards. DEPORTES ESTADOS UNIDOS NORTEAM�RICA MINESSOTA TIMBERWOLVES



MADRID, 19 (EUROPA PRESS)



El base español Ricky Rubio no jugará finalmente la próxima temporada de la NBA en Oklahoma City Thunder, sino que lo hará en el que fue su primer equipo en la liga estadounidense, Minnesota Timberwolves, un proyecto atractivo con jugadores como Karl-Anthony Towns, D'Angelo Russell y el número uno del 'draft', Anthony Edwards.



Está siendo una semana ajetreada para el director de juego catalán, que el pasado lunes se vio envuelto en la operación de Phoenix Suns, su franquicia de la pasada campaña, para hacerse con los servicios del estelar Chris Paul. El de El Masnou se marchó a los Thunder, pero la noche del miércoles, marcada por el 'draft', según informaron 'ESPN' y 'The Athletic', le deparó un nuevo destino, los 'Wolves', que le trajeron de vuelta junto a las elecciones 25 y 28, a cambio de enviar a Oklahoma City al número 17, Aleksej Pokusevski.



De este modo, Rubio volverá al que fue su primer equipo en la NBA, que le eligió en la quinta posición del 'draft' de 2009, aunque no llegó a Minnesota hasta la temporada 2011-12 tras jugar las dos campañas anteriores en el FC Barcelona.



En Minneapolis estuvo hasta 2017 y puso rumbo a Utah Jazz como el segundo máximo asistente (2.991) y con más robos (747), y el décimo con más partidos disputados (353) de la franquicia. Ahora, bajo el mando de Ryan Saunders, hijo del fallecido Flip Saunders, uno de sus entrenadores en su primera etapa allí, y con el que guarda una gran relación, espera trasladar el gran nivel ofrecido en los Suns para ser uno de los líderes de un proyecto que aspira a los 'playoffs'.