Coronavirus.- Abel Salinas jura el cargo de ministro de Salud de Perú, el cuarto en poco menos de un año

13/04/2019 El ministro de Salud de Perú, Abel Salinas. POLITICA SUDAMÉRICA PERÚ LATINOAMÉRICA INTERNACIONAL EL COMERCIO / ZUMA PRESS / CONTACTOPHOTO



MADRID, 13 (EUROPA PRESS)



El Ministerio de Salud de Perú cuenta a partir de este jueves con un nuevo responsable, en esta ocasión es el doctor Abel Salinas, quien ya es el cuarto titular de esta cartera en poco menos de un año.



Un día antes, su sucesora en el cargo, Pilar Mazzetti, presentaba su renuncia a seguir al frente del Ministerio de Salud días después de que el Congreso de Perú aprobara la destitución del ya expresidente Martín Vizcarra, debido al supuesto cobro de sobornos cuando era gobernador de Moquegua a cambio de contratos de obras públicas.



"Me encuentro ante una disyuntiva muy difícil, quizá la más difícil de mi vida", encabezó Mazzetti su carta de renuncia, en la que explicaba como las circunstancias políticas actuales le generaban un "conflicto y preocupación" con los que no podría desempeñar su trabajo.



Salinas, quien hasta hace poco fue precandidato a liderar la Alianza Popular Revolucionaria Americana (APRA) ya sabe lo que es estar al frente del Ministerio de Salud, pues entre enero y abril de 2018 fue el elegido por Pedro Pablo Kuczynski (2016-2018) para liderar la cartera, aunque la moción de censura contra el expresidente provocó también su salida.



Antes que Salinas y Mazzetti, Elizabeth Hinostroza fue la encargada de gestionar los asuntos sanitarios desde noviembre de 2019, aunque cuatro meses después, y tras confirmar el primer fallecido y los primeros casos de coronavirus, Vizcarra decidió reemplazarla por Víctor Zamora, pues contaba con " mayor experiencia en este tipo de problemas".



La gestión de Hinostroza es recordada por sus constantes críticas y ataques a la población peruana, a la que señalaba por no tomarse en serio a la pandemia y por su falta de rigor a la hora de cumplir con las medidas impuestas por el Gobierno.



Por su parte, Zamora dejó el cargo a mediados de julio y al igual que su antecesora, también fu cuestionado por sus declaraciones con respecto a la situación de la pandemia en el país, tanto es así que tuvo que acudir al Congreso en varias ocasiones para explicar sus palabras.



Sin embargo, todo apunta a que lo que motivó su salida fue su supuesta implicación en una serie de irregularidades en una compra de pruebas rápidas que supuso pérdidas millonarias para el Estado.



Mientras tanto, el Ministerio de Salud ha mostrado en su último balance un aumento de 805 nuevos contagios y 36 fallecidos. El total de casos acumulados, por tanto, asciende a 930.237, de los cuales hay 855.023 personas que se han recuperado, y 35.067 víctimas mortales.