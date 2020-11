Brasil.- Bolsonaro dice que "la diplomacia no es suficiente" ante las advertencias de Biden de sanciones por el Amazonas

11/11/2020 El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, y el de Estados Unidos, Donald Trump. POLITICA SUDAMÉRICA BRASIL INTERNACIONAL LATINOAMÉRICA ALAN SANTOS/PRESIDENT BRAZIL / ZUMA PRESS / CONTAC



El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, ha afirmado esta martes que "la diplomacia no es suficiente", en referencia a las advertencias del presidente electo de Estados Unidos, Joe Biden, quien aseguró que impondría sanciones comerciales y económicas al país sudamericano si no acababa con los incendios del Amazonas.



"Hemos visto hace poco como un gran candidato a jefe de Estado decir que si no apagaba los incendios del Amazonas levantaría barreras comerciales contra Brasil. ¿Cómo podemos hacer frente a eso? Sólo con la diplomacia no es suficiente porque cuando se acaba la saliva hay que tener pólvora, si no, no funciona. Incluso si no la utilizas, tienen que saber que la tienes", ha espetado Bolsonaro.



"Todo el mundo que tiene riqueza no puede decir que es feliz, pues tiene que tener cuidado con ella. Hay muchos delincuentes vigilándola. Brasil es un país riquísimo", ha expresado el presidente brasileño durante una ceremonia con empresarios del país, según ha informado el diario 'O Globo'.



Durante el primer debate electoral entre Biden y el todavía presidente de Estados Unidos, Donald Trump, el líder demócrata insistió en uno de los bloques relacionados con el cambio climático en que Brasil debía asumir su responsabilidad en relación a los incendios que están devastando la selva amazónica y advirtió de que en caso contrario, se encargaría de que el país sudamericano se enfrentara a "consecuencias económicas".



Una idea que no es nueva para Biden, pues a principios de marzo, en una entrevista para la revista 'Americas Quarterly', ya defendió que "el presidente Bolsonaro" debía ser consciente de que "si Brasil no es un guardián responsable de la selva amazónica", sería su futuro Gobierno en la Casa Blanca quien se encargaría de lograr "apoyo en todo el mundo para garantizar la protección del medio ambiente".



El presidente Bolsonaro es uno de los pocos líderes mundiales que todavía no ha reconocido la victoria de Joe Biden en las pasadas presidenciales de Estados Unidos.