Liverpool pone en marcha programa masivo de pruebas de covid-19 =(Fotos+Video archivo)= Liverpool, 6 Nov 2020 (AFP) - El gobierno británico lanzó el viernes un nuevo programa de detección masiva en Liverpool, una ciudad del norte de Inglaterra muy afectada por la segunda ola de coronavirus, con la esperanza de que esta prueba piloto ofrezca una salida al confinamiento.Un día después de la entrada en vigor en Inglaterra del segundo confinamiento contra la pandemia, previsto durante cuatro semanas, se ofrece al medio millón de personas que viven y trabajan en Liverpool la posibilidad de someterse a pruebas de detección, tengan o no tengan síntomas, para "romper la cadena de transmisión" del virus, según un comunicado del ejecutivo. El popular entrenador del club de fútbol de la ciudad, Jürgen Klopp, animó a la población a participar en un vídeo publicado en Twitter. "Hazlo por ti, por tu familia, por tus colegas y por tu ciudad", instó el alemán.Las autoridades sanitarias desplegaron diferentes tipos de pruebas, incluida una que da resultado en una hora sin necesidad de un laboratorio. Para organizar esta gigantesca operación, la primera en el Reino Unido que incluye a toda una ciudad, se movilizó a casi 2.000 militares. Si tiene éxito, el gobierno espera poder extender este examen masivo a otras partes de Inglaterra para acompañar el desconfinamiento, previsto para el 2 de diciembre. "Estas pruebas ayudarán a identificar a los miles de personas de la ciudad que no muestran síntomas pero que pueden estar infectando a otros sin saberlo. Dependiendo de su éxito en Liverpool, trataremos de distribuir millones de estas nuevas pruebas rápidas para Navidad", dijo el primer ministro Boris Johnson el martes. El líder conservador está siendo muy criticado por su gestión de la pandemia, acusado por la oposición laborista de retrasar las medidas pese a que el Reino Unido es el país más castigado de Europa con más de 48.000 muertos.Ya se han realizado exámenes masivos en otras partes del mundo, en particular en Eslovaquia, que sometió a prueba a dos tercios de su población a principios de noviembre, en Luxemburgo y en algunas ciudades chinas.