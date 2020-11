Los dólares "alternativos" en Argentina se desinflan tras tocar nivel récord

Vista de un local de compra y venta de moneda extranjera en Buenos Aires (Argentina). . EFE/ Juan Ignacio Roncoroni/Archivo

Buenos Aires, 4 nov (EFE).- La cotización del dólar estadounidense en los mercados alternativos al oficial en Argentina bajó notablemente en las jornadas tras tocar niveles récord y luego de que hace dos semanas el Gobierno de Alberto Fernández modificara su estrategia para apaciguar las tensiones cambiarias.

El precio del denominado "dólar blue" (informal) está en sostenido retroceso desde que el pasado 23 de octubre tocara un máximo histórico de 195 pesos por unidad y este miércoles cerró en 161 pesos, lo que supone un descenso del 17,4 %.

Así, el "blue" achicó la brecha con el precio de venta al público de la divisa en bancos y casas de cambio, donde las operaciones están muy restringidas por las autoridades y el dólar se comercializa a 84,25 pesos por unidad.

También las cotizaciones de la moneda estadounidense en los canales financieros alternativos, el denominado "dólar bolsa" (MEP) y el "dólar contado con liquidación" (CCL), que se consiguen comprando bonos y acciones en pesos y vendiendo en dólares esos títulos, han bajado fuertemente luego de que el 22 de octubre alcanzaran niveles récord.

Por ejemplo, el CCL pasó de un máximo de 181,06 pesos a cerrar este miércoles en 145,91 pesos, lo que implica una caída del 19,4 %, reduciendo la brecha con la cotización oficial del dólar mayorista, que ronda actualmente los 79,03 pesos por unidad.

La nueva tendencia comenzó a registrarse poco después de que el Gobierno anunciara hace dos semanas un cambio de estrategia orientado a frenar la escalada de las cotizaciones alternativas, que se habían disparado luego de que en septiembre el Banco Central impusiera nuevas restricciones para el acceso a divisas en el mercado oficial con el objetivo de contener la caída de las reservas monetarias.

Con todo, no está claro si esta tendencia de los dólares alternativos se mantendrá, ya que muchos expertos observan que las condiciones económicas que han alimentado las tensiones cambiarias, como la recesión, el déficit fiscal o la alta inflación, aún persisten.

"Las medidas adoptadas por el Gobierno siguen contribuyendo a la reducción de la brecha, pero todavía de una forma muy tímida, desde nuestro punto de vista, y sin señales contundentes de mediano plazo", dijo la firma de inversiones Balanz en un informe.

CAPTURANDO LIQUIDEZ

El cambio de estrategia incluyó, entre otras cosas, salir a capturar el exceso de pesos argentinos en circulación, una alta liquidez generada por la fuerte emisión monetaria a la que recurrió este año el Gobierno para hacer frente a la emergencia económica y sanitaria por la pandemia de coronavirus.

Para captar parte de esa liquidez, el Tesoro ha realizado ya en los últimos días dos colocaciones de deuda en el mercado doméstico, ofreciendo títulos nominados en moneda local o en dólares, pero a pagar con pesos.

Eso le ha permitido al Tesoro captar una buena cantidad de liquidez, evitar que esos pesos vayan a la compra de dólares, lograr financiación para cancelar deuda y, de paso, bajar los requerimientos de fondos al Banco Central.

Para la semana próxima, en esa misma línea, planea una operación de canje voluntario de títulos de corto plazo en pesos por otros de largo plazo en dólares.

Para la consultora Analytica, la estrategia del Gobierno es redistribuir la liquidez de pesos en la economía, esto es, retirar el excedente que está en manos de las empresas y de los fondos de inversión y, mediante gasto público, inyectar liquidez en sectores sociales que no tienen capacidad de comprar divisas.

"En efecto la redistribución de pesos está disminuyendo la presión sobre el blue, el CCL y el MEP", afirmó la consultora.

MEDIDAS HETERODOXAS

Para la consultora LCG, además de las colocaciones de deuda, el Gobierno adoptó medidas heterodoxas orientadas a contener las cotizaciones alternativas.

Según señaló LCG en un informe, "el dólar retrocedió gracias a los controles informales" de la Comisión Nacional de Valores (regulador de los mercados) en el mercado de CCL, "pidiendo que por favor no se opere".

"Luego aparecieron vendedores fuertes en el mercado informal, un mercado chico donde unos billetes pueden mover la cotización", apuntó.

Natalia Kidd